Gala Montes debutará como futbolista tras pelear con Alana Flores, ¿cuándo y dónde?

Gala Montes ha demostrado ser multifacetica. Además de actriz y cantante recientemente la vimos subir al ring contra Alana Flores como parte del evento deportivo Supernova Strickers, en el que famosos se enfrentan en un combate de box amateur. El combate de la exparticipante de La casa de los famosos México estuvo lleno de polémica pues Alana ventiló que Gala no había cumplido con el contrato pues destapó que Gala firmó que se subiría al ring pesando 62 kg. Sin embargo, pesó 68 kg el día de la pelea.

A pocos días de haberse subido al ring para boxear con Alana Flores, la actriz y cantante Gala Montes se alista para un nuevo reto: su debut como futbolista en el evento deportivo “El juego de las estrellas”, organizado por la estación de radio La mejor FM.

¿Qué es el juego de las estrellas de La mejor FM, donde Gala Montes participará como futbolista?

Gala Montes, quien recientemente sorprendió a sus seguidores con su faceta como boxeadora, ahora probará suerte en la cancha, confirmando que está lista para conquistar no solo los escenarios, sino también el deporte.

Gala Montes fue anunciada en el evento ‘El juego de las estrellas’ que forma parte de la celebración por el quinto aniversario de La Mejor FM en la Ciudad de México y reunirá a grandes personalidades del regional mexicano y del espectáculo en un partido amistoso: Bandas vs. Norteños.

“El juego de las estrellas” ya está a la vuelta de la esquina y te compartimos todos los invitados que tendremos en este evento”, compartió la estación de radio en redes sociales.

Crítica a la voz de Gala Montes / Redes sociales

¿Qué famosos jugarán junto a Gala Montes en El juego de las estrellas?

Además de Gala Montes otros famosos están confirmados para jugar futbol en “El juego de las estrellas”. Entre los invitados destacan:



Luis R. Conríquez

La Arrolladora Banda El Limón

Banda Pequeños Musical

El Mimoso

Edwin Luna

Mariana Seoane

Brincos Dieras

Gala Montes

Gala Montes / Gala Montes

¿Cuándo y dónde debutará Gala Montes como futbolista?

Todavia no se ha confirmado en qué equipo estará Gala, pero todo apunta que la actriz podría enfrentarse a Mariana Seoane, ya que estarían en equipos contrarios.

El partido se llevará a cabo el miércoles 27 de agosto en el Gimnasio Juan de la Barrera, en la Ciudad de México, y contará con la narración especial de David Faitelson, Leo Riaño y Paco Ánimas.

