Exárbitro Marco Antonio ‘N’ vive una nueva detención, revive acusación de 2023 y deberá presentarse ante juez

La mañana de este domingo 16 de noviembre de 2025 volvió a encenderse la atención mediática alrededor del exárbitro mexicano Marco Antonio ‘N’, luego de que autoridades confirmaran su detención pir un caso que se originó en 2023 y que, dos años después, continúa avanzando en los tribunales. La información fue dada a conocer por una fuente cercana al proceso y confirmada por el medio RÉCORD, quien difundió un documento en el que se detallan los movimientos recientes del expediente.

Marco Antonio ‘N’ árbitro / Captura de pantalla / Canva

¿Por qué detuvieron a Marco Antonio ‘N’ actualmente?

De acuerdo con la información disponible, Marco Antonio ‘N’ fue detenido la mañana del domingo 16 de noviembre por elementos de seguridad, como parte del seguimiento al presunto caso de violencia familiar que se le atribuye desde el año 2023. Este caso no es nuevo: en aquel momento el exárbitro ya había sido detenido y posteriormente liberado, aunque su situación jurídica quedó sujeta a un proceso que no se ha cerrado desde entonces.

El pesunto documento obtenido por RÉCORD confirma esta nueva detención y establece que la causa penal sigue su curso conforme a los tiempos judiciales. La aprehensión de este domingo responde, según el reporte, a un seguimiento del caso por parte de la autoridad, que ahora requiere su comparecencia directa ante el tribunal para continuar el proceso.

Marco Antonio N / Facebook / Canva

¿De qué se le acusa a Marco Antonio ‘N’ y qué ocurrió en 2023?

El presunto delito por el que se le investiga corresponde a violencia familiar y se remonta a 2023. En ese año, Marco Antonio ‘N’ enfrentó una primera detención y posteriormente quedó en libertad, aunque no fue exonerado. La autoridad judicial determinó que existían elementos suficientes para mantenerlo vinculado a proceso, lo que implicó que el caso siguiera activo al menos hasta resolverse plenamente en los tribunales.

La acusación ha permanecido bajo seguimiento durante dos años, con diligencias, revisiones y requerimientos periódicos para el exsilbante. Su defensa informó en su momento que el proceso continuaría bajo las directrices establecidas por el juez, lo que incluía la posibilidad de audiencias presenciales cuando la autoridad lo estimara necesario. De esta resolución deriva precisamente la importancia de la audiencia próxima, ya que parte del cumplimiento procesal incluye su presencia física.

A lo largo de estos años, Marco Antonio ‘N’ se ha mantenido fuera del arbitraje profesional, se retiró en 2014, pero su nombre ha aparecido en diversas ocasiones al mantenerse vigente la causa penal. El caso, según los documentos consultados, se ha llevado de manera regular conforme a la ley, y no se han dado a conocer detalles adicionales sobre la carpeta por tratarse de un proceso aún abierto.

Marco Antonio ‘N’ es detenido / Redes sociales / Canva

¿Cuándo será la audiencia de Marco Antonio ‘N’ y por qué debe acudir presencialmente?

Según lo informado por RECORD, la audiencia está programada para este martes 18 de noviembre de 2025 a las 12:30 horas. Esta sesión será crucial dentro de la secuencia del proceso legal que se le sigue. A diferencia de ocasiones anteriores, el imputado no podrá participar de forma virtual. El juez determinó que, debido a un amparo concedido en el pasado, Marco Antonio ‘N’ debe presentarse físicamente cada vez que la autoridad lo solicite.

Esto implica que su presencia no es opcional ni sustituible mediante enlaces remotos. La indicación específica establece la obligatoriedad de acudir ante el órgano jurisdiccional para garantizar el cumplimiento de las medidas procesales que le fueron impuestas desde la vinculación a proceso. En caso de no presentarse, podría enfrentar consecuencias legales adicionales, motivo por el cual la detención realizada este domingo asegura que el exárbitro esté disponible para comparecer en la fecha señalada.

