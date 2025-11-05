Tragedia en el fútbol: muere un reconocido entrenador tras desplomarse en pleno partido; VIDEO

Hace unos días se reportaba la muerte de Manuel Lapuente, un exitoso entrenador mexicano que fue campeón en México y que pudo dirigir a la Selección Mexicana. Ahora, el fútbol internacional vuelve a vestirse de luto tras la repentina muerte de un reconocido entrenador, quien falleció el pasado 3 de noviembre durante un partido. El estratega, de apenas 45 años, se desplomó cerca de la zona técnica en el primer tiempo. El vídeo ya circula en redes sociales. ¿Quién era?

¿Qué entrenador de fútbol murió recientemente durante un partido del equipo que dirigía?

El encuentro entre el Mladost y el FK Radnički de la Superliga de Serbia comenzó con normalidad, pero la atmósfera cambió abruptamente antes de llegar a la media hora de juego.

Mientras llegaban las indicaciones desde el banquillo provenientes de Mladen Zizovic, Director Técnico del FK Radnički, el entrenador se llevó las manos al pecho y cayó al suelo, generando alarma inmediata entre jugadores, cuerpo técnico y aficionados.

El árbitro principal detuvo temporalmente el encuentro, pero al confirmarse la muerte del entrenador al minuto 44, se tomó la decisión oficial de suspender el partido. La noticia provocó conmoción tanto en el estadio como en el entorno futbolístico serbio, donde Zizovic era ampliamente respetado.

¿De qué murió Mladen Zizovic, entrenador que se desplomó durante partido de fútbol?

Tras desplomarse en pleno partido, Mladen Zizovic, fue atendido rápidamente por el personal médico del club e intentaron reanimarlo durante varios minutos. Posteriormente, fue trasladado en ambulancia al Centro de Salud de Lucani, donde los médicos continuaron los esfuerzos de reanimación sin éxito.

Según los reportes locales, el entrenador sufrió un paro cardíaco fulminante y falleció poco después de su ingreso al hospital.

El FK Radnički 1923 emitió un comunicado oficial expresando su pesar por la pérdida de su entrenador:

“Con el más profundo dolor informamos al público, aficionados y amigos del deporte que nuestro jefe del personal profesional, Mladen Zizovic, falleció durante el partido de esta noche entre Mladost y Radnički 1923 en Lucani. Nuestro club ha perdido no solo a un gran experto, sino sobre todo a un buen hombre, amigo y deportista que con su conocimiento, energía y nobleza dejó una huella profunda en los corazones de todos los que lo conocieron”.

¿Quién era Mladen Zizovic, entrenador de fútbol que murió durante un partido?

Mladen Zizovic había asumido el cargo de entrenador del FK Radnički 1923 el 23 de octubre, apenas once días antes de su fallecimiento. El encuentro ante Mladost representaba su tercer partido al frente del equipo, un proyecto que lo llenaba de ilusión tras su reciente llegada.

Nacido en Bosnia y Herzegovina, Zizovic fue futbolista profesional antes de iniciar su carrera como entrenador. Se destacó por su conocimiento táctico, su carácter tranquilo y su capacidad para motivar a los jugadores. En el club, su llegada había sido recibida con entusiasmo, pues se esperaba que liderara una nueva etapa deportiva.

A lo largo de su trayectoria jugó en varios clubes de Bosnia y Herzegovina, siendo recordado por su paso por equipos como:



FK Leotar,

HŠK Zrinjski Mostar y

FK Borac Banja Luka.

Zizovic deja tras de sí una esposa y tres hijos, así como el legado de un profesional comprometido con el deporte y sus valores.

