Muere María José Calderón, mejor conocida como ‘Mayits’, a los 23 años, ¿qué le pasó a la influencer?

El mundo del espectáculo se viste de luto nuevamente. Y es que tras el trágico asesinato del cineaste Rob Reiner y su esposa Michele, presuntamente, a manos de su propio hijo, ahora trasciende que María José Calderón, mejor conocida en redes sociales como ‘Mayits’, habría muerto recientemente. Esto se sabe.

¿De qué murió María José Calderón, mejor conocida como ‘Mayits’?

Todo ocurrió el pasado jueves 18 de diciembre. De acuerdo con informes preliminares de la Secretaría de Movilidad de Medellín, Colombia, María José Calderón, mejor conocida como ‘Mayits’, viajaba en motocicleta por la carrera 50 con calle 14 de Medellín.

En algún punto, chocó contra un camión. La joven fue llevada al hospital más cercano. Sin embargo, por la gravedad de sus heridas, no pudieron hacer nada por ella.

La noticia fue dada a conocer por el influencer Westcol. Mediante redes sociales, lanzó un breve, pero emotivo mensaje despidiéndose de ella y recomendándole a sus seguidores que valoraran la vida, pues esta se puede ir en cualquier momento.

“Hubo una noticia muy fuerte, huevón, y ha sido muy difícil hablar; yo no sé por qué diciembre ha sido tan duro; de verdad, este diciembre ha sido más de lo normal. Lamentablemente, una persona que fue parte del proceso de nosotros y nuestro crecimiento, estuvo también cuando apenas estaba creciendo el streaming”, expresó.

Por supuesto, la publicación se llenó de comentarios lamentando los hechos y recordándola como una gran creadora de contenido que se esforzaba por mostrar su mejor versión al público.

¿Quién es María José Calderón, mejor conocida como ‘Mayits’?

María José Calderón, mejor conocida como ‘Mayits’, fue una influencer, bailarina y streamer de origen colombiano. Tenía 23 años al momento de su muerte.

En Instagram tenía más de 15 mil seguidores. Su última publicación data del 9 de diciembre y es una foto frente al espejo, presumiento el nuevo look que le había hecho una amiga.

Cada uno de sus posts se llenó de mensajes deseándole lo mejor a la familia para que puedan sobrellevar su duelo. Se desconoce si tenía pareja, así como cuándo o cómo fueron los ritos funerarios.

¿De qué murieron el cineasta Rob Reiner y su esposa Michele?

Además de la muerte de Maytis, otro deceso que dio mucho de qué hablar esta semana fue el de Rob Reiner y su esposa Michele. Durante el pasado fin de semana, sus cuerpos fueron encontrados en su residencia de Los Ángeles, con signos de haber sido atacados con un arma punzocortante.

Romy Reiner, hija del matrimonio y quien dio aviso a la policía, señaló como sospechoso a “alguien de la familia” que es peligroso. Actualmente, el sospechoso principal es Nick Reiner, el otro hijo del los famosos.

Según información filtrada, Nick y sus padres tuvieron una fuerte pelea antes de la tragedia. También se dijo que el sospechoso tenía historial de supuestos problemas mentales y adicciones. Por si esto fuera poco, personas que trabajaban en el hotel donde se hospedaba afirmaron que había rastros de sangre.

Hace algunos días, Nick fue detenido y acusado formalmente de doble homicidio. Se encuentra en la cárcel y no se le dio derecho a fianza. Afirma ser inocente.

