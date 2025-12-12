Influencer muere tras dar a luz en casa sin médicos y su bebé sobrevive: ¿Por qué quiso un “parto libre”?

Hace apenas unos días, se confirmó la muerte de Pyari Maryam, una de las influencers más importantes de Pakistán, quien falleció trágicamente al dar a luz a sus gemelos. Por otra parte, decisión de llevar un parto sin asistencia médica terminó en una lamentable escena trágica, pues una querida influencer, de apenas 30 años de edad, moría tras dar a luz a su pequeño bebé en su hogar. Los hechos sucedieron el pasado 29 de septiembre, pero la noticia se reveló semanas después al desafortunado suceso. ¿Quién era y por qué no quiso asistencia médica?

Silueta embarazo, bebé moño / Canva

¿Qué influencer murió tras dar a luz en su casa y sin asistencia médica?

Stacey Warnecke, influencer australiana del ámbito del bienestar natural conocida en redes como Stacey Hatfield, murió trágicamente tras su labor de parto, la cual, llevó a cabo en su hogar.

La joven, de 30 años, falleció el pasado 29 de septiembre, semanas después de dar a luz en su casa ubicada en Seaford, Melbourne.

Su muerte fue confirmada públicamente el 19 de octubre por su esposo, Nathan Warnecke, a través de una publicación en Instagram, desatando conmoción entre sus seguidores y reabriendo el debate sobre los partos caseros sin asistencia profesional.

Lee: Muere famosa actriz a los 33 años al dar a luz, revelan las causas y que su bebé también falleció

Stacey Hatfield, influencer ffallecida tras parto / Redes sociales

¿Por qué la influencer Stacey Hatfield no quiso recibir asistencia médica durante su parto?

Stacey Warnecke decidió realizar un “parto libre”, modalidad en la que se prescinde totalmente de médicos, parteras certificadas o personal sanitario. Su motivación, según allegados, era evitar cualquier contacto con el sistema médico , del cual había desarrollado una profunda desconfianza desde la pandemia y las políticas de vacunación obligatoria implementadas en Australia en 2021.

El parto ocurrió alrededor de las 3:00 a.m., y al principio, todo parecía desarrollarse con normalidad, según el medio Herald Sun. Sin embargo, tras expulsar la placenta, Stacey comenzó a sentirse mal y a perder sangre rápidamente. A pesar de la evidente gravedad, rechazó inicialmente llamar a una ambulancia.

Fue recién a las 4:13 a.m. cuando aceptó pedir ayuda, pero para entonces su estado había empeorado drásticamente. Los paramédicos llegaron trece minutos después y la encontraron inconsciente junto a la piscina de parto, con dificultades respiratorias y un alarmante tono amarillento. De inmediato fue trasladada al Hospital de Frankston, donde ingresó en condición crítica.

Durante el parto estuvo presente Emily Lal, conocida en redes como The Authentic Birthkeeper, una asistente que promueve nacimientos sin intervención médica. Según información revelada en la audiencia judicial, Lal no ha emitido declaraciones y se supo que la casa fue limpiada antes de la llegada de la policía, lo cual ha levantado cuestionamientos sobre el manejo del escenario tras la emergencia.

Las autoridades sanitarias del estado de Victoria mantienen abierta una investigación formal sobre Lal y otras personas que facilitan partos caseros sin credenciales médicas.

Lee: Actriz de Rubí quedó devastada cuando uno de sus gemelos nació muerto: “Se me cayó el mundo”

¿Quién fue Stacey Hatfield y qué contenido hacía?

Stacey Warnecke, conocida en internet como Stacey Hatfield, fue una creadora de contenido australiana enfocada en el bienestar y la vida natural. Nacida en 1995, se convirtió en una figura destacada dentro de grupos interesados en alternativas de salud, maternidad consciente y estilos de vida más vinculados con lo natural.

Pese a que solía mantener en reserva su vida personal, Stacey creció en Australia y desde temprana edad mostró interés por la espiritualidad, el cuidado personal y las prácticas de bienestar. Con el paso del tiempo, transformó esas inclinaciones en una comunidad digital donde compartía experiencias, ideas y hábitos relacionados con un modo de vida alternativo.

En redes sociales, se distinguía por promover la conexión con el propio cuerpo, la autonomía en las decisiones personales y una postura crítica frente a la medicina convencional, especialmente después de la pandemia de Covid-19. Esta visión la llevó a involucrarse con colectivos que impulsan el parto natural, la maternidad libre y enfoques holísticos de salud.

Lee: Esta integrante de La academia brilló en el escenario y murió trágicamente junto a su bebé en el parto