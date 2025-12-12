Muere cantante que trabajó con One Direction tras fatal accidente, ¡tan solo tenía 26 años!

A poco más de un año desde la muerte de Liam Payne, exintegrante de One Direction, se anuncia el deceso de una cantante que llegó a trabajar con la agrupación en su momento. Se trata de Camryn Magness, una joven de 26 años, tras un fatal accidente. Esto es todo lo que se sabe.

Camryn Magness / Redes sociales

Lee: Entrenador y exparticipante de reality es hallado sin vida en su gimnasio en circunstancias misteriosas

¿De qué murió Camryn Magness, cantante que trabajó con One Direction?

A través de la cuenta de Instagram de Camryn Magness, se compartió un video de ella haciendo buceo, junto con un emotivo mensaje de despedida en el que la recuerdan como “una persona maravillosa”.

“Nuestros corazones pesan mientras lloramos la pérdida de nuestro querido Camryn, una fuerza radiante cuya voz, tímida y espíritu brillante tocó a tantos. Ya sea bajo las olas o en el escenario, conoció la vida con energía valiente y bondad ilimitada”, se lee.

También se pide que oren por la familia y amigos de ella para que puedan sobrellevar su luto de la mejor manera posible. Si bien en el comunicado no se mencionaron las causas, el sitio TMZ entrevistó a su madre hace poco.

De acuerdo con la señora, su hija perdió la vida el pasado viernes 5 de diciembre, tras ser atropellada mientras manejaba un patín eléctrico en Miami, Florida. No dio más detalles sobre si el deceso fue instantáneo o si el responsable ya fue arrestado.

Por otra parte, sus fans no han dudado en lamentar el hecho, recordándola como una gran “cantante en potencia” y resaltando su gran talento para la música.

Checa: Muere atropellada querida actriz, a los 60 años; aseguran que presintió su muerte

¿Quién era Camryn Magness, cantante que trabajó con One Direction?

Camryn Betsy Magness nació el 14 de julio de 1999, en Colorado, Estados Unidos. Comenzó su carrera musical desde muy joven. A la edad de 10 años, subía covers de canciones a su canal de YouTube.

Su fama llegó en 2010, cuando lanzó su sencillo ‘Wait and See’. Tras esto, varios artistas la contrataron como telonera de sus conciertos, incluyendo One Direction. En 2012 y 2013, formó parte de sus giras Up All Night Tour y Take Me Home Tour.

De acuerdo con su obituario, estaba comprometida con un hombre llamado Christian Name, con quien vivía desde hace algún tiempo con sus mascotas.

Camryn Magness / Redes sociales

¿De qué murió Liam Payne, exintegrante de One Direction?

Liam Payne, exintegrante de One Direction, murió el pasado el 16 de octubre de 2024, a los 31 años, tras caer desde el balcón de un tercer piso de un hotel en Buenos Aires, Argentina. Según reportes, sufrió lesiones “extremadamente graves incompatibles con la vida”, y fue declarado muerto en el lugar.

En su momento, las autoridades argentinas han detenido a varias personas como sospechosas del hecho. Y es que se les acusa de haberle suministrado sustancias ilícitas antes de su deceso y el caso continúa en curso.

“Se comprobó que Liam Payne procuró conseguir co… a través de empleados del hotel y otras personas, lo que consiguió en, al menos, cuatro oportunidades a partir del dinero suministrado por su manager”, dijo la autoridad.

Mira: Muere integrante de la banda Zoé, también conocido como el “sexto miembro” del grupo: ¿Quién era?