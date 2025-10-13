Liam Payne: ¿Dónde ver ‘Building the band’, el último proyecto televisivo del exintegrante de One Direction?

A pocos días de que se cumpla el primer aniversario de la muerte de Liam Payne, recordamos su última aparición en la serie Building the Band, un proyecto que dejó conmovidos y sorprendidos a sus fans.

Muchos desconocían que tendrían la oportunidad de verlo nuevamente en pantalla, guiando a nuevos talentos. Liam, quien inició su carrera en “Factor X”, aparece como juez y mentor, compartiendo su experiencia y pasión con aspirantes a formar una banda. Aquí te contamos dónde verla.

Liam Payne / Redes sociales

¿Qué le pasó a Liam Payne, exintegrante de One Direction?

Liam Payne, exintegrante de la boy band británica One Direction, murió el 16 de octubre de 2024 a los 31 años tras caer desde el balcón de su habitación en el hotel CasaSur de Buenos Aires, Argentina.

Las autoridades determinaron que la causa de su muerte fue un politraumatismo, acompañado de hemorragias internas y externas.

Según los informes, Payne se encontraba solo en su habitación en el momento del incidente. Un examen toxicológico posterior reveló la presencia de alcohol, coc... y un medicamento antidepresivo en su organismo.

Tras lo ocurrido, las autoridades argentinas iniciaron una investigación, que derivó en la acusación de cinco personas relacionadas con su muerte, en enero de 2025, incluyendo cargos por suministro de narcóticos y negligencia criminal.

Finalmente no se hallaron culpables y la familia retiró los cargos, aunque para muchos su muerte sigue siendo un misterio.

La noticia de su muerte conmocionó a fanáticos y colegas alrededor del mundo. En su honor se llevaron a cabo homenajes en varias ciudades, entre ellas Londres y Buenos Aires, mientras que el funeral de Liam Payne se celebró el 20 de noviembre de 2024 en la iglesia de Saint Mary’s, en Amersham, Buckinghamshire.

Liam Payne participó en el “Building the band” que estrenó este 2025 en Netflix. / IMDB

¿De qué trata Building the band, programa en el que apareció Liam Payne?

Liam Payne participó en “Building the band”, una serie de competencia musical que se estrenó el 9 de julio de 2025.

En esta serie, 50 cantantes compiten para formar la próxima gran banda, pero con un giro único: deben elegir a sus compañeros de banda sin haberlos visto, basándose únicamente en la compatibilidad musical y la química.

El programa está presentado por AJ McLean, miembro de los Backstreet Boys, y cuenta con un panel de jueces compuesto por Nicole Scherzinger, Kelly Rowland y Liam Payne. Juntos, guían a los concursantes a través de diversas rondas de eliminaciones y desafíos musicales. La serie culmina con la formación de seis bandas que compiten por un premio de 500 mil euros.

En “Building the band” los participantes cantan desde cabinas individuales sin verse entre sí, y envían “me gusta” a aquellos con quienes les gustaría formar una banda. Solo aquellos que reciben al menos cinco “me gusta” avanzan a la siguiente fase.

Liam Payne participó en el “Building the band” que estrenó este 2025 en Netflix. / IMDB

¿Cuándo grabó Liam Payne “Building the band” y cuál fue su participación en el programa?

Liam Payne formó parte de la grabación de “Building the band” durante el verano de 2024, apenas unos meses antes de su trágico accidente en octubre de ese mismo año. La producción finalizó en agosto, con los últimos episodios filmados en vivo desde Manchester.

En el reality, Payne fue juez y mentor, evaluando el talento de los concursantes durante las audiciones a ciegas. Su labor incluía orientar a los participantes en técnica vocal, presencia escénica, así como ayudarlos a decidir con qué compañeros formarían sus bandas.

¿Dónde ver Building the Band, la última aparición de Liam Payne en pantalla?

El programa en el que aparece Liam Payne se estrenó en Netflix el 9 de julio de 2025, con episodios adicionales publicados semanalmente hasta el 23 de julio.

Aunque Payne no pudo ver la emisión de la serie, su participación fue homenajeada, incluyendo un emotivo tributo en el primer episodio, donde se mostraron entrevistas con los presentadores y participantes hablando de lo positivo que les dejo Liam Payne en este proyecto.

