En medio de su pleito vs. Christian Nodal, Cazzu salta al cine ¿Cuándo se estrena la película?

Después de varios días de polémica con su expareja Christian Nodal, la cantante argentina Cazzu, conocida mundialmente como “la Nena trampa”, está a punto de dar un paso importante en su carrera: su debut oficial como actriz. La intérprete sorprendió a sus seguidores al aparecer en las grabaciones de Risas y la cabina del viento, una cinta que llegará directamente a una plataforma de streaming y cuya producción ha llamado la atención tanto en Argentina como en toda Latinoamérica. Su participación se mantuvo en completo hermetismo hasta que algunas imágenes filtradas en enero confirmaron su presencia en el proyecto cinematográfico.

La cantante argentina Cazzu se pronunció sobre los comentarios negativos hacia su contenido exclusivo. / Instagram: @cazzu

¿De qué trata Risas y la cabina del viento, la nueva película de Cazzu?

La nueva película de Cazzu, Risas y la cabina del viento narra la historia de una niña que, tras la muerte de su padre, descubre que puede comunicarse con los muertos mediante un teléfono público en la calle. A través de este aparato, la pequeña escucha peticiones de almas que buscan resolver asuntos pendientes en el mundo terrenal. Cada misión es distinta y la protagonista se involucrará profundamente en las historias de quienes ya partieron, con la esperanza de lograr una conexión con su papá.

La trama mezcla elementos de drama y fantasía, además de tocar temas relacionados con vínculos familiares, duelos y procesos emocionales. Se sabe que la película fue filmada en paisajes emblemáticos de Argentina, lo cual aportará una atmósfera visual particular. Hasta el momento, no se ha revelado de manera pública qué papel interpretará Cazzu, detalle que mantiene la curiosidad del público.

Película de Cazzu / Captura de pantalla

¿Dónde y cuándo se estrena la película Risa y la cabina del viento y cuál será el papel de Cazzu?

Para quienes desean verla en su debut actoral, la película se estrenará únicamente a través de la plataforma Netflix. Hasta ahora, no existe confirmación de un lanzamiento en salas de cine tradicionales, lo que sugiere que será un estreno digital exclusivo. Esta estrategia de distribución ha sido utilizada recientemente por producciones latinoamericanas que buscan impacto internacional inmediato.

La fecha exacta de estreno no ha sido anunciada oficialmente. Sin embargo, páginas web de admiradores de la cantante y algunos portales especializados han señalado que podría llegar al catálogo a inicios o mediados de 2026. Por este motivo, los seguidores de la argentina permanecen atentos a cualquier comunicado de la plataforma o del equipo de producción. A pesar de la falta de confirmación, se espera que el filme cuente con una campaña promocional meses antes de su lanzamiento.

Hasta el momento, la identidad del personaje de Cazzu no ha sido revelada públicamente. La producción ha mantenido la información en confidencialidad, posiblemente con el objetivo de incrementar la expectativa entre sus seguidores. Lo que sí se ha confirmado es que su participación forma parte del elenco principal, lo que sugiere un nivel importante de presencia en pantalla.

¿Cuáles son los pleitos entre Cazzu y Christian Nodal?

Otro aspecto que ha mantenido el nombre de Cazzu presente en los medios son los procedimientos legales que sostiene con Christian Nodal. Según declaraciones de ambos y sus representantes legales, las diferencias incluyen el monto y la forma de la manutención, así como la autorización para que la cantante argentina pueda viajar con su hija durante sus giras internacionales. Nodal asegura cumplir con los pagos de manera documentada y que estos superan lo exigido por la ley argentina, mientras que Cazzu sostiene que los gastos de crianza y viaje son elevados y que los montos recibidos no cubren sus necesidades.

Otro punto importante del conflicto es el permiso de viaje, necesario para que su hija pueda acompañar a su madre en proyectos fuera del país. Cazzu ha mencionado que ha enfrentado obstáculos para obtenerlo, mientras que el equipo legal de Nodal indica que no ha existido una negativa formal, aunque se han presentado desacuerdos sobre los tiempos y condiciones del permiso. Hasta ahora, no se ha publicado una sentencia definitiva ni un acuerdo público que resuelva todas las diferencias, por lo que el proceso sigue bajo mediación y trámites legales en Argentina y México, manteniendo el conflicto bajo la atención mediática.

