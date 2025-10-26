Cazzu en medio de su mejor momento musical, ¡tiene fuerte prohibición! ¿Es el fin de su carrera?

Cazzu atraviesa un momento complicado que ha dejado a sus seguidores con el corazón en un puño: la cantante se enfrenta a una gran restricción que ¿podría afectar algunos de sus planes profesionales más importantes? Aunque no ha dado todos los detalles, esta situación ¿amenaza con frenar parte de su crecimiento y proyectos? Te contamos lo que está pasando.

En medio de los problemas, Cazzu vive una exitosa gira por México. / Foto: IG/cazzu

No te pierdas: Emiliano Aguilar confirma asistencia a los Billboard 2025 pese al presunto bloqueo y ¿conocerá a Cazzu?

¿Cazzu dará conciertos en Estados Unidos?

¡NO! Cazzu ¡tiene una fuerte estricción! No puede viajar a Estados Unidos y dar conciertos debido a que su visa O1, la destinada a talentos artísticos, está vencida. Según las declaraciones de Mandy ‘Muñeca Brava’ con Javier Ceriani: “A ella se le venció la visa de talento hace más o menos un año y medio, y no es que se la negaron, ella no la renovó”.

“A ella no le negaron la visa, ella simplemente no la renovó porque no necesita, por ahora, entrar a Estados Unidos, ella está teniendo una gira súper exitosa en México, tiene más conciertos en Latinoamérica, no está dentro de su gira, por lo menos, hasta el momento, Estados Unidos, por lo cual no requirió ponerse en ese trámite de sacar una visa”, detalló ‘Muñeca Brava’.

Además, agregó que “por lo menos hasta la semana pasada, ella no habría sacado la visa, por lo cual, no va a venir a EU a los premios, independientemente de que además tiene gira y conciertos. Si ella no tiene la visa, Inti menos, y ahí sí necesitaría el permiso del papá Christian Nodal... Ella decidió no renovar su visa de talento por el momento porque si no va a venir, ¿para qué va a gastar en el trámite?” a lo que Ceriani respondió que “no lo necesita porque de Latinoamérica vive muy bien”.

La artista se encuentra enfocada en su gira por México y otros países de Latinoamérica, por lo que por ahora no ha necesitado renovar su visa, dejando en pausa cualquier viaje a Estados Unidos mientras continúa con sus presentaciones y proyectos en la región.

Cazzu no podría ingresar a Estados Unidos por problemas con su visa. / Foto: IG/cazzu

No te pierdas: ¿Maryfer Centeno se queda sin cobrar por hablar mal de Christian Nodal? “No estaba yo ofendiendo a nadie”

¿Qué dice Cazzu sobre la supuesta infidelidad de Christian Nodal con Ángela Aguilar?

Durante su llegada a México, Cazzu fue recibida por varios medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde enfrentó preguntas sobre la polémica que rodea su relación con Christian Nodal. Con serenidad, la cantante dejó claro que no planea acudir a los medios para dar su versión de los hechos, a diferencia del sonorense, quien recientemente conversó con Adela Micha en La Saga, donde habló abiertamente sobre su ruptura y su matrimonio Ángela Aguilar, que recientemente celebró su cumpleaños 22.

“No, en verdad no, cuando uno tiene una relación y de un determinado tiempo, pasan tantas cosas, se comparten tantas cosas con las familias de cada uno, que a mí eso más me dolió, como sentir que yo compartí tanta intimidad con alguien y, de repente, contarla tan rara, tergiversada y partida”, dijo la cantante de Balada malvada.

Agregó que ese tipo de acciones “genera confusión en la gente, pero yo no haría eso, no hablaría nunca de su familia, de nuestra relación, yo guardo lo mejor, lo he querido muchísimo, lo quise mucho”.

Respecto a la supuesta infidelidad, Cazzu fue enfática sobre los hechos y la manera en que ella los vivió, incluso recordó cuando contó en el podcast PLP que no estaba enterada de los hechos, contradiciendo las declaraciones de Ángela Aguilar, quien en otra entrevista mencionó que todos estaban enterados y que no se rompió ningún corazón por su relación con Nodal.

Finalmente, la cantante aclaró que no le interesa centrarse en fechas ni teorías sobre el inicio de la relación entre Nodal y la integrante de la dinastía Aguilar: “Esas cosas no tenemos ideas, son teorías que no podemos comprobar”.

Cazzu no habría renovado su visa para entrar a EU. / Foto: IG/cazzu

No te pierdas: Así fue como Christian Nodal habría visitado a Ángela Aguilar cuando aún era pareja de Cazzu, revelan

¿Quién es Cazzu, la cantante argentina y ‘Jefa del Trap’?

Cazzu, cuyo nombre real es Julieta Emilia Cazzuchelli, nació el 16 de diciembre de 1993 en Fraile Pintado, Jujuy, Argentina, y se convirtió en una de las voces más representativas del movimiento urbano latinoamericano. Desde muy joven supo que su vida estaría ligada a la música, aunque sus primeros pasos fueron en la cumbia, un género con el que experimentó entre los 15 y 16 años, antes de encontrar su identidad artística en el trap y el reguetón.

Su salto a la fama llegó en 2017 con el lanzamiento de su álbum debut Maldade$, y ese mismo año su nombre explotó en la escena urbana gracias a la colaboración en Loca, junto a Khea y Duki, tema que se volvió un fenómeno viral y la posicionó como una de las pioneras del trap en español.

Con el paso del tiempo, Cazzu consolidó un estilo inconfundible: una mezcla de sensualidad, vulnerabilidad y empoderamiento femenino que la llevó a ser conocida como ‘la Jefa del Trap’. Su estética gótica, letras introspectivas y presencia escénica la convirtieron en un ícono del género urbano, marcando tendencia no solo en la música, sino también en la moda y la cultura popular.

A lo largo de su carrera, demostró una constante evolución musical, pasando del trap más crudo a fusiones con R&B, pop y sonidos latinos. Su capacidad para reinventarse y conectar con el público la posiciona como una de las artistas más influyentes de su generación. Sus álbumes de estudio son:



2017: Maldade$

2019: Error 93

2022: Nena Trampa

2025: Latinaje.

No te pierdas: Cazzu rompe el silencio ¿Nodal le fue infiel con Ángela Aguilar?: “No iba a ser la primera vez”