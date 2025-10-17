Así fue como Christian Nodal habría visitado a Ángela Aguilar cuando aún era pareja de Cazzu, revelan

La historia entre Christian Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu sigue generando polémica y ahora ha tomado un nuevo giro. El conductor y periodista argentino Javier Ceriani reveló recientemente que, según una fuente cercana, el intérprete mexicano y la hija de Pepe Aguilar, presuntamente se habrían reunido cuando aún “no” eran pareja. ¿Cómo sucedió exactamente?

¿Cómo comenzó la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Christian Nodal y Ángela Aguilar retomaron el contacto el 13 de mayo de 2024, fecha que el cantante reveló durante una entrevista con Adela Micha, y que marcaría el inicio de una etapa cargada de controversias tanto para él como para Ángela.

Durante la conversación, Nodal explicó que ese reencuentro fue distinto a los anteriores, ya que por primera vez pudieron conocerse de manera más íntima y profunda. Ambos ya habían tenido contacto anteriormente, especialmente durante la pandemia, cuando mantenían comunicación frecuente por videollamadas y compartían actividades como cocinar a la distancia. Sin embargo, ese acercamiento no llegó a concretarse en una relación en ese momento.

El propio Nodal confirmó que su separación definitiva de Cazzu ocurrió el 8 de mayo de 2024 , motivada por la distancia, las responsabilidades profesionales y la falta de una rutina común.

Tras cerrar ese capítulo, el cantante volvió a acercarse a Ángela pocos días después. De acuerdo con su testimonio, fue la madurez y la forma de ver la vida de la joven artista lo que lo cautivó. Con su relación anterior ya finalizada, formalizó su noviazgo con Ángela en un corto periodo de tiempo. El 29 de mayo de ese mismo año viajaron juntos a Roma, donde realizaron una ceremonia espiritual en compañía de sus seres más cercanos.

¿Quién desmintió ese escenario?

Nodal, Cazzu y Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Christian Nodal le fue infiel a Cazzu con Ángela Aguilar cuando aún eran pareja?

Durante una transmisión de su programa en YouTube el pasado 16 de octubre, Javier Ceriani soltó una bomba. Según el periodista, una testigo en McAllen, Texas, habría visto el avión privado de Christian Nodal llegar a esa ciudad presuntamente para recoger a Ángela Aguilar cuando él todavía estaría formalmente con Cazzu, madre de su hija.

Cuando Nodal estaba con Cazzu, su avión privado aterrizó en McAllen para recoger y venir a buscar y los números no cierran, 8 de mayo. (...) ¡Vieron el avión de Nodal venir a buscar a Ángela Aguilar cuando estaba con Cazzu! Fan de tu relación. Todo se sabe. Movimientos internos por Estados Unidos, avión de Nodal vino a buscar a Ángela Aguilar antes de que terminara con Cazzu en Mc Allen Texas. Javier Ceriani

Estas afirmaciones refuerzan la percepción que se tenía sobre una posible infidelidad emocional o incluso física. Ceriani sugiere que la cantante argentina presuntamente ya sospecharía del vínculo entre su entonces pareja y Ángela Aguilar, incluso antes de que la relación entre estos dos se hiciera pública.

Aunque no existen pruebas concluyentes, el testimonio señalado por Ceriani ha avivado nuevamente el debate en redes sociales, donde miles de fans especulan sobre si realmente hubo una superposición entre las relaciones. Esto se mantiene como especulación .

¿Christian Nodal irá a terapia? Psicóloga revela cómo trataría al cantante

En redes sociales se viralizó un video protagonizado por una psicóloga, quien compartió su análisis profesional sobre las declaraciones que Christian Nodal ha hecho en diversas entrevistas. En el clip, la especialista reflexiona sobre lo que abordaría en terapia si él fuera su paciente.

Señala que primero recabaría información para poder hacer un historial clínico, a partir de ahí, poder generar un perfil:

“Le preguntaría cuál es el motivo que lo trajo aquí conmigo. Puede ser la presión mediática, la fama que tiene de mujeriego, sus relaciones rebote (...) o fortalecer el vínculo afectivo con su hija”. TikTok: centropsicdesarrolla

Christian Nodal / Redes sociales

Además, la psicóloga destacó el impacto que ha tenido sobre Nodal la constante presión mediática, así como las comparaciones con sus relaciones pasadas, factores que, según ella, podrían estar influyendo en la manera en que se vincula emocionalmente con sus nuevas parejas.

