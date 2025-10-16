Cazzu desata revuelo con tremendos mensajes tras comunicado de Christian Nodal ¿Habrá guerra legal?

La noche del martes 14 de octubre fue de celebración y tensión para Cazzu. La cantante argentina vivió un momento histórico al presentarse por primera vez en el Auditorio Nacional con un lleno total, consagrando su paso por México como una de las artistas del género urbano más influyentes del momento. Sin embargo, el festejo coincidió con el lanzamiento de un comunicado de prensa emitido por los abogados de su expareja, Christian Nodal, en el que el cantante desmiente las recientes declaraciones de la artista sobre su hija en común.

Posteriormente, Cazzu compartió una serie de publicaciones en Instagram, generando especulación sobre si se trataban de una respuesta indirecta al mensaje de su expareja y padre de su hija.

Cazzu y Nodal / FB: Noda y Cazzu

¿Cómo reaccionó Cazzu al comunicado de Christian Nodal?

A pocas horas de que el comunicado de Nodal se hiciera público, Cazzu recurrió a sus redes sociales, donde compartió tres historias que rápidamente atrajeron la atención de sus seguidores. En ellas no hizo referencia directa a su ex, pero el momento de su publicación levantó sospechas entre los fans.

En la primera historia, la intérprete de La cueva compartió una imagen compuesta por tres fotografías del Auditorio Nacional lleno a su máxima capacidad. En el centro de la publicación colocó un corazón rojo y un emoticón con lágrimas. La segunda publicación mostró a la cantante sobre el escenario, envuelta en luces rojas durante uno de los performance de su gira Latinaje.

Finalmente, Cazzu publicó un breve clip grabado desde la parte trasera del escenario, mientras interpretaba su tema Dolce. El video mostraba el momento en que el público la ovacionaba, reflejando el impacto de su presentación en uno de los recintos más importantes de Latinoamérica.

Aunque ninguna de las publicaciones incluía mensajes o declaraciones sobre Nodal, el contexto en el que fueron compartidas generó expectación y usuarios lo tomaron como que la rapera argentina está enfocada en su carrera y su gira Latinaje. Hasta el momento, la cantante no ha emitido una postura oficial sobre el comunicado de su expareja.

Estas fueron las historias de Cazzu / Captura de pantalla

¿Qué decía el comunicado de Christian Nodal?

El texto fue difundido por el equipo legal de Christian Nodal, encabezado por el abogado César Muñoz. En él, el cantante aseguró que ha cumplido con todas sus obligaciones económicas hacia su hija, e incluso destacó que los aportes superan las cifras que la ley argentina establece.

“A pesar de que no existe un acuerdo mutuo y de que la madre de su hija ha manifestado públicamente inconformidad, Christian Nodal ha cumplido de manera formal y documentada con todas las obligaciones económicas, aportando mucho más de lo exigido por la ley de Argentina” Comunicado de Christian Nodal

El documento también desmiente las afirmaciones sobre los permisos internacionales de viaje de la menor:

“Es falso que los permisos hayan sido ‘unilaterales’. Christian Nodal nunca se ha negado a otorgarlos... Se comunica la intención de iniciar el trámite de nacionalidad y pasaporte mexicano de la pequeña hija de Christian Nodal, quien considera un honor transmitirle el orgullo de sus raíces y de ser mexicana.” Comunicado de Christian Nodal

Hasta ahora, no se ha confirmado si Cazzu o su equipo legal emitirán una respuesta formal ante el pronunciamiento del cantante.

Mensaje de Nodal / Redes sociales

¿Qué hace Cazzu en México y cuánto tiempo estará en el país?

La presencia de Cazzu en México es formalmente parte de su gira Latinaje tour 2025, con la que celebra el éxito de su más reciente producción musical. Su presentación del martes 14 de octubre marcó su primer sold out en el recinto capitalino y, este miércoles 15, repetirá la hazaña con un segundo concierto agotado.

Durante su estancia, la trapera ha sido vista en diversos eventos y ensayos en la Ciudad de México, además de compartir momentos con sus seguidores. Aunque no ha confirmado cuánto tiempo permanecerá en México, la artista si estará en el país tanto por compromisos laborales como personales.

El éxito de sus conciertos en el Auditorio Nacional consolida a Cazzu como una figura clave dentro del género urbano en Latinoamérica. Pese a las tensiones mediáticas derivadas del comunicado de Nodal, la cantante mantiene el foco en su carrera y en el apoyo incondicional de sus fanáticos, quienes celebran con ella este nuevo logro profesional.

