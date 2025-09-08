¡Christian Nodal bajo fuego! Usuarios lo tunden redes sociales por minimizar a su hija y Cazzu ¿Qué dijo?

En el centro de la controversia está Christian Nodal por un polémico comentario que hizo sobre su hija con Cazzu. En redes sociales, algunos usuarios reaccionaron a las palabras del sonorense, acusándolo de haber hecho una declaración despectiva hacia la menor. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te contamos los detalles.

Entrevista de Christian Nodal con Adela Micha / Redes sociales

¿Qué dijo Christian Nodal sobre su hija con Cazzu que generó polémica?

Se viralizó un comentario de Christian Nodal en un extracto de la entrevista que tuvo con Adela Micha. En el clip, el cantante hace un comentario alusivo a su hija que tiene en común con su expareja Cazzu y muchos lo calificaron como “despectivo”, lo que provocó indignación inmediata.

La frase que más resonó de lo que dijo Nodal en redes fue: “ella pide los derechos de su hija”, interpretada como un deslinde de responsabilidades por parte del cantante de regional mexicano. La expresión se convirtió en tendencia y abrió un debate sobre cómo el intérprete aborda públicamente su papel como padre.

Mientras tanto, Cazzu ha optado por no responder directamente a las declaraciones. La rapera argentina se ha mantenido concentrada en su carrera artística y en el cuidado de la hija que comparte con Christian Nodal, evitando confrontaciones públicas.

¿Como es la relación entre Christian Nodal y Cazzu?

Aunque Christian Nodal y su expareja Cazzu ya no mantienen una relación sentimental, su vínculo por su hija los mantiene en el ojo del público. En una visita que hizo a México, Cazzu reveló que no tiene un acuerdo con Nodal que ella considere justo, respecto a la manutención de su hija. Sin embargo, reveló que no pensaba iniciar algún tipo de pleito legal pues tenía los medios para sacar adelante a su hija.

No tenemos, la verdad, un acuerdo que yo considere justo, porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo Cazzu

Poco después en un pódcast, la cantante argentina declaró que Nodal no le daba permiso a su hija para que la menor viaje con ella. Cazzu reveló que eso la desconcertó pues pensaba que Christian entendería su necesidad de viajar por sus compromisos de trabajo, dado que él se dedica a lo mismo.

“Soy mamá soltera y el otro día estaba en una mediación mi abogada, el abogado del progenitor de mi hija, que es su representante (...) ‘Necesito un permiso de viaje para llevar a mi hija conmigo y eso es sabido, yo trabajo de lo mismo que él y necesito viajar’. Ya va a pasar más de un año y ese permiso no lo tengo” Cazzu

Christian Nodal y Cazzu / IG: @cazzu / @nodal

¿Actualmente como es la relación entre Christian Nodal y su hija?

En una participación que tuvo en el pódcast ‘La cotorrisa’, Christian Nodal habló de su hija con Cazzu, señaló que la pequeña heredó algunas de sus manías y hasta mencionó que le compuso una canción.

Sin embargo, todo parece indicar que la relación entre Christian Nodal y su hija se ha visto marcada por la distancia y los compromisos laborales del cantante. Él mismo ha reconocido en la entrevista que tuvo con Adela Micha que su agenda saturada y los largos vuelos entre México y Argentina dificultan una convivencia constante con la pequeña, lo que ha limitado sus encuentros a breves visitas de solo algunos días. ¡Aunque Adela le recordó que tenía jey privado y el solo rió!

Cabe destacar que Nodal se reencontró con su hija que tiene con Cazzu en mayo de 2025, cuando la argentina viajó a México. En redes el cantante ha sido señalado debido a la escasa frecuencia con la que el intérprete logra compartir tiempo con su hija. ¿Será que sí la ve en privado?

Al momento, Nodal no se ha pronunciado a la nueva polémica que se desató en redes. ¿Lo hará?

