Christian Nodal lanza ‘El amigo’, mientras Cazzu arrasa con nueva canción, ¿respondió a indirectas de su ex?

Cazzu estrenó su nueva canción ‘Con otra’ que ya superó las cuatro millones de vistas en un día y generó revuelo, debido a los fans creen que la letra de la canción parece ir dedicada a Ángela Aguilar.

“Te va engañar con otra y será por otra y recordarás como tú te reías del día que yo estuve en tu lugar”, canta Cazzu en una melodía con tono de cumbia que ha gustado a sus fans y a la misma Belinda, que le dejó un comentario positivo a la argentina. “Increíble la jefa temazo”.

Por su parte, Christian Nodal, quien recientemente ofreció un show en Plaza de Toros ‘La México’, también anunció el lanzamiento de su sencillo ‘El amigo’ este 20 de marzo las 6 pm.

Cabe señalar que Christian Nodal ya ha compartido varios videos con el coro de esta canción junto a su suegro Pepe Aguilar, la canción completa se lanzó este jueves.

Ángela Aguilar también se suma a la promoción de la canción de su esposo y la noche de ayer subió un video a su cuenta de TikTok, en el cual aparece junto a su esposo y hermano Leonardo, los tres cantando felices un fragmento de ‘El amigo’.

¿Christian Nodal contesta a Cazzu con nueva canción ‘El amigo’?

Christian ya había compartido hace unos días un pequeño adelanto en sus redes. En el video de blanco y negro se observaba al famoso tomando y cantando parte del sencillo, con temática de despecho.

“De cora, me alegra que ya tu vida no esté negra, que él le puso color y estás mucho mejor, se te nota y me cuentan”, dice la canción. “No es secreto que tú merecías más de lo que te di. Él fue el que ganó, yo fui el que perdí, y me frustra, hablar de eso no me gusta”, canta Nodal.

“Yo de ese tema no opino, pero ya con los tragos les digo, que él la trata como a una reina, pero ella lo trata como amigo y el bebé, pero yo la conozco y sé que no es su estilo”, agrega el intérprete.

Christian Nodal / Instagram: @nodal

Christian Nodal ¡nueva canción ‘El amigo’! VIDEO

La nueva canción de Nodal ‘El amigo’ habla de un hombre despechado que le canta a un expareja que quizá su nuevo amor la trate mejor, mientras ella lo trata como amigo. ¿Tendrá dedicatoria especial?

De cualquier manera los fans de Nodal han esperado su nueva música y celebran su nuevo estreno: “La rompiste otra vez”, “Eso”, “Hermosa canción”, escribieron sus fans.