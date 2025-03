Nodal reacciona a la nueva canción de Cazzu, ¿la calló?

Cazzu desató una nueva polémica con el lanzamiento de su canción ‘Con otra’, en la que, según internautas, envió fuertes indirectas a Ángela Aguilar. Ante la controversia generada, la hija menor de Pepe Aguilar y su esposo, Christian Nodal, ex de Cazzu, rompieron el silencio de una forma inesperada.

En redes sociales, Ángela Aguilar apoyó a su esposo con un video promocionando su nueva canción, ‘El amigo’. En el video aparece junto a su hermano y Christian interpretando la canción.

Por si no lo viste: ¿Ángela Aguilar responde a Cazzu tras el estreno de ‘Con otra’? Esto publicó en sus redes

El video que publicaron fue considerado como una respuesta a la canción de Cazzu / TikTok

¿Qué dijo Nodal de la nueva canción de Cazzu?: “Hablar de eso no me gusta”

Algo similar sucedió con Nodal quien compartió en su cuenta oficial de TikTok un video donde aparece junto a su suegro, Pepe Aguilar.

Sin embargo, lo que llama la atención es la letra del tema que también está por estrenarse. Para los internautas, la canción contiene una respuesta para las indirectas de Cazzu.

Para promocionar el tema, Nodal publicó un video en un avión privado mientras tomaba una copa y cantaba a todo pulmón una parte de la letra que llamó la atención y fue considerada como una respuesta sutil a su ex: "Él fue el que ganó, yo fui el que perdí y me frustra. Hablar de eso no me gusta, yo de ese tema no opino”, dijo.

No te pierdas: Cazzu lanza ‘Con otra’, ¿una canción dedicada a Ángela Aguilar? VIDEO

‘El amigo’, la canción de Nodal que ahora ya tiene toda la atención, se estrenará este 20 de marzo a las 18:00 horas y se espera que la letra de la canción continúe dando de qué hablar. Para algunos, este tema será también una respuesta a Cazzu, ¿será?

No obstante, hasta el momento ni Nodal ni Ángela se han pronunciado abierta y directamente acerca de la canción de Cazzu que parece fue una indirecta muy directa y por supuesto, la publicación de los videos ha sido visto por muchos como una reacción clara a la controversia generada por Cazzu con la canción.

Las indirectas de Cazzu en ‘Con otra’ su nueva canción

La nueva canción de Cazzu, ‘Con otra’, está repleta de frases que muchos consideran dirigidas a Ángela Aguilar. Aunque la cantante argentina no menciona nombres, los fans han interpretado varias líneas como mensajes para la actual pareja de su ex, Christian Nodal.

Algunas de las frases más comentadas incluyen:

“Robado se va lo que robado viene. Tu mamá y papá debieron enseñártelo”



“Te enloqueces cuando él habla conmigo, él me extraña y yo ni siquiera lo miro. Niña no tengo intenciones de quitártelo”



“Pero fuiste mala y todo se paga”



“No soy tu enemiga, tienes tu enemigo durmiendo en tu cama”



“No te deseo el mal, pero él te va a engañar con otra”



“Se irá con otra y recordarás cómo tú te reías el día en que estuve en tu lugar”

Para casi 2 millones de personas que ya vieron el video y escucharon la canción, las frases del tema tienen un poderoso significado por la historia entre Nodal, Cazzu y Ángela.

Checa: Nodal y Cazzu inician pleito legal por su hija; filtran información