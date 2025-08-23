Cazzu toma drástica decisión tras entrevista del esposo de Ángela Aguilar ¿Demanda por pensión a Nodal?

Cazzu continúa dando mucho de qué hablar. Tras confesar que no consideraba “justa” la pensión que su ex, Christian Nodal, le da para la hija que tienen en común y las declaraciones polémicas que el cantante dio en su reciente entrevista con Adela Micha, la argentina sorprende a todos al tomar una drástica decisión, ¿de qué se trata?

Cazzu romance Christian Nodal / Redes sociales

¿Qué dijo Christian Nodal sobre Cazzu en su entrevista con Adela Micha?

El pasado 13 de agosto, se publicó la entrevista que Adela Micha le realizó a Christian Nodal. Durante la conversación, el cantante reiteró que no le fue infiel a Cazzu con Ángela Aguilar, pese a que terminó con la argentina y luego se casó en secreto con la hija de Pepe Aguilar en mayo de 2024.

Según el intérprete de ‘Adiós amor’, las cosas con Cazzu estaban mal desde antes de que se separaran de forma oficial. Presuntamente, habían roto en al menos seis ocasiones, pero siempre se reconciliaban. No fue hasta que la argentina le dio a entender que, supuestamente, podría tener “algo” otra mujer que se dio cuenta de que su relación ya no funcionaba y decidió que era hora de separarse.

Nodal aseguró que le había avisado a la madre de su hija sobre su romance con Ángela Aguilar. Supuestamente, la llamada ‘Nena trampa’ lo entendió.

Además de contar cómo se desarrolló este triángulo amoroso, reveló que actualmente ya no tiene contacto con Cazzu y solo se comunican mediante abogados, ya que hay un tema legal pendiente que no quiso especificar.

Cazzu, ex de Nodal / Redes sociales

¿Cazzu demandará a Christian Nodal por pensión alimenticia? Esta es la drástica decisión que tomó la argentina

En su momento, Cazzu contó que Christian Nodal le daba una pensión alimenticia para su hija que no le parecía justa. Cuando dio estas declaraciones, dijo no querer demandar, ya que tiene “el dinero suficiente” para mantener a su hija.

En medio de la polémica que causaron estas palabras, la rapera tomó una drástica decisión. Lejos de lo que se pudiera pensar, no es sobre algo relacionado con su hija, sino con su carrera artística.

La celebridad dio a conocer que volvería a generar contenido exclusivo para una página de pago. A través de Instagram, mostró una foto de ella frente al espejo, junto con el enlace para que la gente se pueda suscribir a su plataforma exclusiva: “I’m back, bi… (Regresé, pe…)”, escribió.

Esta noticia no fue una total sorpresa para sus fanáticos, pues días antes había expresado su gusto por esta página y hasta confesó que le agradaba mostrarse en poca ropa, ya que la hacía sentir cómoda.

Si bien admitió que ha sido difícil lidiar con las críticas de la gente, dejó claro que eso no la va a detener de hacer las cosas que le gustan.

Cazzu “Me encanta todo lo que hago y estoy orgullosa, porque yo soy así, estoy segura de lo que soy. No creo que la persona que soy tenga que ver con el prejuicio. El prejuicio de los otros sí es un problema pero de los otros”

Cazzu regresa a la página azul / Redes sociales

¿Christian Nodal, expareja de Cazzu, está en bancarrota?

Recientemente, el programa ‘El gordo y la flaca’ reportó que, presuntamente, a Christian Nodal se le está siendo difícil mandar los supuestos 7 mil dólares para la pensión de su hija con Cazzu.

Supuestamente, aunque Nodal sigue cumpliendo con este compromiso, se encuentra enfrentando una fuerte crisis económica. Esto se debería a la falta de trabajo.

“No sé qué pasó, pero la gente piensa que la cosa es fácil y no es fácil. No tiene tanto dinero como la gente piensa y no está haciendo tantos conciertos como la gente piensa. Esto es bastante complicado… Lo sé de personas muy cercanas a él, así que entiéndanlo porque no voy a hablar por hablar, lo sé porque tengo las pruebas”, informaron.

