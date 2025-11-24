Cazzu habla como nunca de su encuentro con Belinda ¿reveló lo que se dijeron?

Hace unos días, Belinda y Cazzu protagonizaron uno de los momentos más comentados en redes. Las cantantes, ambas exparejas de Christian Nodal, coincidieron en un evento de una revista, donde fueron reconocidas con un galardón por su trayectoria e influencia artística.

¿Cómo fue el encuentro de Belinda y Cazzu?

Lo mejor de todo es que el encuentro quedó captado por las cámaras. Belinda lució un traje sastre rojo, mientras que Cazzu impactó con un vestido negro. Ambas se veían radiantes y, tras intercambiar elogios —e incluso desatar rumores sobre una posible colaboración—, posaron juntas para los medios, dejando claro que entre ellas no existe rivalidad, sino respeto, admiración mutua y, quizá, una futura unión musical.

Las artistas convivieron por primera vez y posaron juntas en una fotografía que Belinda compartió en su cuenta de Instagram. Aunque no se conoce el contenido de su conversación, las fotos se viralizaron de inmediato bajo el apodo de “La pesadilla de Nodal”, nombre que usuarios en redes usaron para resaltar el pasado sentimental que ambas comparten con el cantante.

Además, Belinda acompañó la publicación con música como “La mala” y “+ Perra + Bitch”, lo que contribuyó a que el contenido circulara aún más rápido. Durante sus discursos en el evento, tanto Belinda como Cazzu hablaron sobre el empoderamiento femenino, sin hacer referencia a sus historias con Christian Nodal.

Mira: Confirman colaboración entre Belinda y Cazzu ¡Tiembla, Christian Nodal! ¿Se viene tiradera?

Christian Nodal reacciona a la iconica foto de sus ex en GQ / Captura de pantalla / Instagram: cazzuglobal

¿Belinda y Cazzu harán colaboración musical?

Aunque las especulaciones sobre una colaboración e incluso una supuesta “tiradera” a Nodal no han parado, Cazzu aclaró que ese tema nunca se ha hablado con Belinda, que de hecho en el evento tampoco hubo mucho tiempo para compartir, pero que necesitarían conocerse un poco más.

“No hemos oportunidad de hablar de eso, me atrevería a decir que tanto ella y yo necesitaríamos conocer un poco más, estábamos en un evento”, dijo a los medios.

Cabe señalar que hace unos meses, una fuente cercana a Belinda confesó a “People": “La disquera de Belinda dijo que la artista estaría feliz de colaborar musicalmente con Cazzu”.

Mira: Exhiben a Christian Nodal dedicando la misma canción a Belinda, Cazzu y Ángela Aguilar; ¿De cuál se trata?

Belinda y Cazzu se conocen y protagonizan para foto juntas. / Redes sociales

¿Qué reveló Cazzu sobre su encuentro con Belinda?

El encuentro entre Belinda y Cazzu rápidamente se volvió viral en redes, causando miles de reacciones. Durante aquel evento, Cazzu habló brevemente con la prensa y explicó que apenas estaban comenzando a conocerse, dejando ver una impresión positiva sobre Belinda. Sin embargo, más tarde, también admitió que hubo algo que le causó mucha tristeza.

Cazzu lamentó que su encuentro se volviera tema de polémica solo por haber compartido un pasado con el mismo hombre. Explicó que le entristece que ella y Belinda puedan ser tema de conversación por ser las ex de un mismo hombre. Para la argentina, ambas artistas tienen mucho más en común que un hombre del que se enamoraron en distintos momentos.

“Me da tristeza que todo esté rodeado de morbo. Ella y yo tenemos muchas más cosas en común que un hombre. Me molesta un poco: las dos hacemos música, tenemos carrera, tenemos muchas cosas más importantes que nos unen que haber compartido un novio”. Cazzu

Sin embargo, no dio a conocer más detalles sobre la conversación que tuvo con Belinda, lo cual sigue causando revuelo entre sus seguidores.

Mira: Nodal gana el Latin Grammy y omite a Ángela Aguilar en su discurso; ¡captan su polémica reacción! VIDEO