¿Ángela Aguilar y Christian Nodal se divorcian? Señales que confirmarían su ruptura tras supuesta infidelidad

Los rumores sobre el matrimonio entre Christian Nodal y Ángela Aguilar no paran. Y es que recientemente han surgido “evidencias” que, para muchos, confirmarían la separación de la pareja a casi dos años de haberse casado por el civil y a poco de que se realice su boda religiosa. Todo esto tras las presuntas infidelidades de él, ¿qué está pasando?

Nodal y Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Christian Nodal presuntamente le fue infiel a Ángela Aguilar?

Las presuntas infidelidades de Christian Nodal a Ángela Aguilar no son un tema nuevo. Desde que se casaron en julio de 2024, han surgido rumores de que el cantante supuestamente engañaría a su esposa. Incluso, una influencer llegó a decir en su momento que presuntamente estaba esperando un hijo de él.

No obstante, las especulaciones tomaron fuerza a finales del año pasado. Se comenzó a decir que Nodal presuntamente estaría teniendo una “aventura” con Esmeralda Camacho, una violinista que trabajaba con él. Y es que, en redes sociales, se viralizó un video en el que, aparentemente, Camacho se “burla” de Ángela cuando subió al escenario con su esposo.

Derivado de esto, circuló el rumor de que, presuntamente, la intérprete de ‘Gotitas saladas’ habría exigido el despido de Camacho. Aunado a esto, se difundió un mensaje atribuido a Ángela, en el que esta, supuestamente, expresaba que nada la iba a separar de Nodal.

Por si esto fuera poco, también se especuló que Nodal presuntamente se había vuelto muy cercano a una periodista llamada Ana Cecilia Leal. Se reportó que, presuntamente, se habían intercambiado números telefónicos y se mensajeban todo el tiempo. Esto fue desmentido por la propia Leal, quien aseguró que Christian ha sido respetuosa con ella y no hay nada más allá de una simple “amistad”.

Nodal y su violinista / Redes sociales

¿Ángela Aguilar se separó de Christian Nodal por una infidelidad?

En los últimos días, tanto Ángela Aguilar como Christian Nodal han compartido mensajes que, para muchos, presuntamente confirmarían su divorcio. Por su parte, Nodal subió una reflexión en la que afirma sentirse “solito, pero a la vez acompañado”.

“Qué magia la de las estrellas: algunas ya no están, pero su eco sigue llegando” Christian Nodal

Aunado a todo esto, el cantante ha posteado selfies en los que se le ve completamente solo, algo que muchos afirman que es la prueba fehaciente de una “ruptura definitiva”.

Si bien la pareja disfrutó de las fechas navideñas juntos, los rumores no han hecho más que crecer. Y es que algunos recuerdan que, en su momento, la propia Ángela subió un post con la canción “Euphoria” de Kendrick Lamar, más específicamente con esta parte del sencillo:

“Sé que eres un maestro manipulador y también un mentiroso habitual... No digas mentiras sobre mí y yo no diré verdades sobre ti”, se escucha.

Entre rumores y polémica, se ha añadido un video en el que se le ve a Ángela dándole una “cachetada” a Nodal con una tortilla de harina. Si bien algunos creen que pudo ser un “juego de pareja”, la gran mayoría concordó en que su romance no es tan “genuino o estable” como quieren hacerlo ver.

¿Ángela Aguilar fue ignorada en Zacatecas?

En medio de todo esto, se hizo viral otro video en el que, aparentemente, Ángela Aguilar está siendo ignorada en Zacatecas. En las imágenes, se puede ver cómo la gente se le acerca a Nodal para pedirle fotos y autógrafos, mientras que Ángela se queda esperando.

El clip fue motivo de burlas en redes sociales. La gran mayoría de los usuarios aseguró que la joven hasta “andaba esperando con su lapicero”. Hasta ahora, la pareja no se ha pronunciado ante los rumores de su ruptura o el aparente momento incómodo que ella vivió en Zacatecas.

