Ángela Aguilar reacciona a los comentarios “funables” de Pepe Aguilar, sobre su “playback” y “esponjas”

Hace algunas semanas, Pepe Aguilar dio mucho de qué hablar al defender a su hija, Ángela Aguilar, de sus “haters”. A través de una transmisión en vivo, hizo comentarios sarcásticos sobre, entre otras cosas, su presunto uso de playback en el escenario.

Todo esto causó mucha polémica y Pepe Aguilar enfrentó duras críticas en redes sociales. Si bien en su momento no hubo ningún comentario por parte de la familia, recientemente, Ángela Aguilar abordó el tema de una manera particular, ¿qué dijo?

Pepe Aguilar y Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Qué dijo Pepe Aguilar sobre el “hate” que recibe su hija, Ángela Aguilar?

Durante la transmisión, Pepe Aguilar interactuó con algunos internautas y les respondió a aquellos que se burlaban de su hija por, presuntamente, usar playback en el escenario. De forma sarcástica, dijo:

“No canta la güey, es playback. ¿Qué tal? Es puro pinche playback” Pepe Aguilar

Por si esto fuera poco, cuando le hablaron sobre las “esponjas” que su hija, presuntamente, usa para presumir más cadera, el cantante enfocó sus posaderas para ‘corroborar’ si realmente las utilizaba: “A ver, vamos a ver. No, pues sí, muchas esponjas, ¿eh?”, expresó.

Esto último provocó mucha controversia. La gran mayoría de los internautas afirmaron que la acción del intérprete de ‘Por mujeres como tú’, más que ayudar a su hija, solo la perjudica, y consideran que fue de “mal gusto”.

Pepe Aguilar / Redes sociales

Así reaccionó Ángela Aguilar ante los comentarios “funables” de su papá, Pepe Aguilar

En un reciente concierto en Las Vegas, Ángela Aguilar se tomó una pausa para anunciar la posible extensión de su gira ‘Libre corazón’. A la par de esto, dijo que su papá, Pepe Aguilar, lo acompañará en algunos de sus conciertos y pidió comprensión ante cualquier “comentario funable” que él pueda hacer.

“Le voy a tener que llamar a mi papá para que me acompañe a algunos shows. Pero luego me acompaña y dice unas cosas muy funables. Entonces, le tenemos que quitar el teléfono y pasarle el micrófono”, indicó.

Aunque esto causó risa entre los presentes, también dio de qué hablar en redes sociales. La gran mayoría de crítica por la “tranquila” postura que tomó ante lo dicho por su papá.

¿Por qué Ángela Aguilar es tan odiada?

En el pasado, Ángela Aguilar había hecho comentarios polémicos que le valieron muchas críticas en redes sociales. Uno de ellos fue cuando dijo que era 25% argentina, luego de que el país sudamericano ganara la Copa del Mundo.

No obstante, todo empeoró después de que se casara con Christian Nodal, en 2024. Muchos siguen creyendo que ella fue la que se “metió” en la relación entre Cazzu y su ahora esposo, algo que ha sido negado por ellos.

Si bien ha expresado que ignora las críticas, sí ha lanzado llamados para detener el “ciberbullying”, asegurando que este puede dañar mucho a las personas.

“Soy humana, me va a afectar. Tengo 21 años. Nosotros aprendimos a crecer con redes sociales, pero no estamos hechos para conectar con tanta gente en todo momento. Yo creo que el tener un entorno y una familia que te llene de amor, que te llene de apoyo, que tengas amigos, personas que puedan ser como una red que te ayude y te sostenga”, indicó.

