Pepe Aguilar celebra cumpleaños de su hija Ángela Aguilar con conmovedor mensaje

Pepe Aguilar volvió a demostrar el gran amor que siente por su hija menor, Ángela Aguilar, al dedicarle un emotivo mensaje con motivo de su cumpleaños número 22.

El cantante y patriarca de la dinastía Aguilar enterneció las redes sociales al compartir imágenes inéditas de Ángela cuando era apenas una niña.

A través de su cuenta de Instagram, Pepe publicó una serie de fotografías que muestran a Ángela en distintas etapas de su infancia, acompañadas de un texto que tocó el corazón de sus seguidores. ¡Te mostramos el video y el hermoso mensaje!

Mira: ¿Kunno terminó su amistad con Ángela Aguilar? ¡No asistirá a su cumpleaños y se sincera sobre Christian Nodal!

Revelan detalles de la fiesta de cumpleaños de Ángela Aguilar / Especial

¿Qué mensaje le dedicó Pepe Aguilar en su cumpleaños a Ángela Aguilar?

Pepe Aguilar recordó lo mucho que ha crecido su hija, tanto en lo personal como en lo profesional, y lo orgulloso que se siente de verla convertida en una mujer fuerte y talentosa.

“22 años. Has crecido entre luces y sombras, aprendiendo, cayendo, volviendo a levantarte. Verte convertirte en la mujer que eres hoy es mi mayor orgullo. Y nunca nadie podrá apagar tu luz. El amor de un padre no se explica… se agradece a la vida. Feliz cumpleaños, hija. Te amo”, escribió Pepe Aguilar.

El gesto de Pepe Aguilar llega en un momento vital, luego del revuelo que ha rodeado a Ángela tras su relación y y matrimonio con Christian Nodal.

Aunque la joven ha sido blanco de críticas y recientemente abucheada en eventos públicos, su padre ha dejado claro que siempre estará a su lado y que su apoyo es incondicional.

Además, Pepe acompañó la publicación con el tema “Tu sangre en mi cuerpo”, canción que compuso especialmente para ella y que refuerza el vínculo tan especial que existe entre padre e hija.

¿Cómo celebró Ángela Aguilar su cumpleaños 22, hoy 8 de octubre?

Por ahora, se desconoce cómo celebró —o celebrará— Ángela Aguilar su cumpleaños número 22. La cantante compartió en Instagram una elegante fotografía donde aparece frente a un pastel decorado con frutos rojos a bordo de un avión privado, lo que desató sospechas de que su festejo podría incluir un viaje o un evento muy exclusivo, aunque no se ha revelado el destino.

De acuerdo con el influencer de espectáculos Pablo Chagra, la intérprete de “Dime cómo quieres” estaría planeando una fiesta en una playa mexicana, con una lista de invitados que supuestamente incluiría a Marc Anthony y Grupo Frontera, ambos cercanos a la familia Aguilar. Este tipo de celebraciones privadas no sería novedad para la dinastía, ya que suelen mantener en secreto los detalles hasta el último momento, generando gran expectativa entre sus seguidores.

No obstante, ni Ángela ni Christian Nodal, y mucho menos algún integrante del clan Aguilar, han confirmado dicha información.

Mira: Paty Navidad arremete contra haters y defiende a Ángela Aguilar tras su matrimonio con Christian Nodal

Ángela Aguilar reveló que Pepe Aguilar tiene cuentas falsas que la defienden / Captura de pantalla

¿Christian Nodal felicitó a Ángela Aguilar en su cumpleaños 22?

Hasta el momento, Christian Nodal, esposo de Ángela Aguilar, no ha publicado ninguna felicitación para la cantante por su cumpleaños número 22.

Cabe recordar que hace unas semanas el intérprete fue duramente criticado por no dedicarle un mensaje público a su hija en su cumpleaños, por lo que algunos fans esperan que en los próximos días comparta unas palabras especiales para su esposa, aunque podría hacerlo de forma más privada, como ha ocurrido en otras ocasiones.

Te puede interesar: ¿Christian Nodal cancela conciertos por bajas ventas? El esposo de Ángela Aguilar ¿canceló su gira?