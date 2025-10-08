¿Kunno terminó su amistad con Ángela Aguilar? ¡No asistirá a su cumpleaños y se sincera sobre Christian Nodal!

La relación entre Kunno, Ángela Aguilar y Christian Nodal ha sido foco de atención en redes sociales tras las especulaciones sobre un supuesto distanciamiento. El influencer, conocido por su presencia en TikTok y su cercanía a las figuras del regional mexicano, decidió aclarar su postura. Durante un encuentro con la prensa, el influencer explicó su ausencia en la celebración del cumpleaños de Ángela Aguilar.

Te puede interesar: ¿Pepe Aguilar vetó a Emiliano Aguilar de recibir un premio Billboard? Esto reveló Javier Ceriani

Kunno asegura que el hate contra Ángela Aguilar está afectado su carrera musical. / Instagram

¿Por qué Kunno no asistirá al cumpleaños de Ángela Aguilar?

Este 8 de octubre Ángela Aguilar celebró un año más de vida, pero Kunno no estuvo presente físicamente en el festejo de la cantante de regional mexicano. El influencer aclaró que esto se debió a compromisos profesionales, principalmente su participación en Las estrellas bailan en Hoy, que coincide con la fecha del festejo.

“Nos queremos mucho, saben que cumple años el 8 de octubre, entonces pues la vamos a felicitar” Kunno

Destacando que su afecto hacia la cantante permanece intacto a pesar de no poder acompañarla en persona. La decisión de priorizar sus proyectos profesionales ha sido uno de los puntos centrales para desmentir rumores de conflicto entre ambos.

Te puede interesar: Otro familiar de Christian Nodal lo traiciona y se solidariza con Cazzu, revelan: “Por las madres solteras del mundo”

#lasestrellasbailanenhoy #programahoy #televisa #angelaaguilar ♬ sonido original - Eden Dorantes Oficial @edendorantes1 ASÍ ES SU RELACIÓN DE AMISTAD CON ÁNGELA AGUILAR Y CHRISTIAN NODAL..EL INFLUENCER A LAS ESTRELLAS BAILAN EN HOY . KUNNO Cómo es su amistad con ÁNGELA AGUILAR y NODAL dejando fuera las polémicas? KUNNO revela ! . El influencer quien esta confirmado para LAS ESTRELLAS BAILAN EN HOY 2025 en Programa Hoy una producción de ANDREA RODRÍGUEZ también le cuestionamos fuera de los escándalos cómo es su relación con ÁNGELA AGUILAR? entérate ahora . si te gusta el video comenta y comparte . #kunno

¿Se terminó la amistad entre Kunno, Ángela Aguilar y Christian Nodal?

La relación entre Kunno, Ángela Aguilar y Christian Nodal ha estado en el centro de especulaciones en redes sociales, debido a la cercanía que el influencer mantiene con la cantante. En esta ocasión, su ausencia en la celebración del cumpleaños de Ángela desataron controversia. Algunos usuarios interpretaron esta ausencia como un posible distanciamiento, lo que despertó interrogantes sobre la continuidad de su amistad.

No obstante, Kunno aclaró que su ausencia en la celebración del cumpleaños de Ángela Aguilar se debió únicamente a compromisos profesionales. Participar en el reality Las estrellas bailan en Hoy le impidió coincidir con la cantante en la fecha cercana a su cumpleaños, una situación que él mismo describió como un choque de agendas más que un problema personal.

Asimismo, el influencer enfatizó que, tanto él, como Ángela Aguilar prefieren mantener su relación fuera del ojo público, evitando que la exposición mediática influya en su amistad.

“Obviamente yo que tengo este proyecto, a lo mejor no me toca coincidir con ella, pero, o sea, es eso, simplemente somos amigos y creo que ya también queremos dejarlo fuera de lo mediático” Kunno

Te puede interesar: Christian Nodal presume su nuevo físico: la foto que encendió las redes

Ángela y Kunno suben el trend viral funadas / Tiktok

¿Cómo describe Kunno su relación con Ángela Aguilar y Nodal?

Kunno ha sido claro al explicar que su vínculo con Ángela Aguilar y Christian Nodal se basa en la amistad y el respeto mutuo, más allá de cualquier especulación mediática. Sobre Ángela Aguilar, el influencer destacó que mantiene un afecto especial hacia ella y que valora la confianza que la cantante le ha brindado en momentos personales difíciles, como los que atravesó tras su separación de Nodal.

“A mí me alegra mucho que siempre mis amigas se recargan en mí cuando están pasando por algo. Sé que las personas que están viviendo una situación complicada pueden recargarse en mí, y sé que las voy a hacer sonreír” Kunno

En cuanto a Christian Nodal, Kunno señaló que, pese a provenir de contextos distintos, han logrado construir una amistad basada en el respeto y la diversión compartida.

“Es divertido, porque siento que ambos venimos de diferentes contextos y estamos acostumbrados a convivir con distinta gente, entonces ese choque es entretenido, nos la pasamos bien” Kunno

Te puede interesar: Christian Nodal rompe el silencio sobre salud mental y la condición que empeoró en él con el hate