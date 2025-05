Ángela Aguilar y Christian Nodal: así celebrarán su primer aniversario de casados, según Kunno

A punto de celebrar su primer aniversario como esposos, Ángela Aguilar y Christian Nodal se preparan para un momento especial, aunque alejado de reflectores. Su historia de amor, tan comentada como reservada, parece avanzar entre el deseo de intimidad y las constantes críticas del público.

¿Dónde celebrarán Ángela Aguilar y Christian Nodal su aniversario?

En un encuentro reciente con ‘Ventaneando’, Kunno, influencer y amigo cercano de la pareja, reveló que la celebración del primer aniversario se realizará fuera de México, como parte de ese estilo discreto que los cantantes han adoptado desde su boda secreta.

“Estoy invitado, y lo que sé es que será en Houston”, confesó Kunno a las cámaras.

El creador de contenido también destacó que los intérpretes de ‘Dime cómo quieres’ priorizan compartir momentos especiales solo con su círculo íntimo:

“Ángela y Christian son mis amigos, y siempre han querido vivir estos momentos importantes con discreción y rodeados solo de gente cercana”, aseguró.

Desde su enlace matrimonial, ocurrido en julio de 2024, la pareja ha optado por mantener un perfil bajo. Han sido vistos en Houston, Texas, ciudad que, según rumores, podría ser su actual lugar de residencia.

Ángela Aguilar y Christian Nodal celebran 9 meses de casados

La pareja celebró nueve meses de casados con unas vacaciones que compartieron, de forma discreta, en redes sociales.

La también hija de Pepe Aguilar publicó una imagen en sus historias de Instagram en la que aparece junto a Christian Nodal, ambos en traje de baño, mirando juntos hacia el horizonte.

La postal parece haber sido tomada desde un muelle o la cubierta de una embarcación. Un instante de calma en medio de un año que no ha estado exento de controversia.

Sobre la imagen, Ángela escribió simplemente el número “9”, en referencia a los nueve meses que han compartido como esposos. La publicación fue musicalizada con el tema Abrázame, que interpreta junto a Felipe Botello. En otra foto compartió el romántico beso con su esposo, Christian Nodal.

Cazzu desea que Ángela Aguilar y Christian Nodal sean felices

A pesar del tiempo muchos no dejan de señalar a Ángela como la tercera en discordia de la ruptura de Christian Nodal y Cazzu, quien por cierto hace poco ofreció una entrevista a un medio argentino, donde aseguró que ella no tiene “bronca” ni con la cantante ni su ex.

En una reciente entrevista concedida a un medio argentino, la cantante dejó claro que no guarda ningún resentimiento hacia su expareja ni hacia Ángela Aguilar. Con una serenidad que contrasta con los comentarios de las redes sociales, Cazzu respondió:

“Nada, yo no la juzgo, no me da bronca nada de ella, no tengo ningún sentimiento negativo hacia ninguno de ellos”.Incluso fue más allá, dejando entrever que si la felicidad de ambos es real, ella también la celebra:“De hecho me encanta; si son felices, me encanta”.

