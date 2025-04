¿Cazzu “fan de la relación” entre Nodal y Ángela Aguilar? Esta es su opinión sobre el matrimonio de su ex

Cazzu ha dado mucho de qué hablar esta semana. Tras compartir la tierna conversación que tuvo con su hija, la argentina revela qué opina sobre el matrimonio de su ex, Christian Nodal, y Ángela Aguilar.

Esto último, se da después de haber estrenado ‘Con otra’, una canción que, para muchos, fue una clara indirecta en contra de Ángela, a quien hasta ahora se le sigue señalando como la manzana de la discordia entre la reggaetonera y el mexicano.

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que habla sobre este asunto. Hace algunos meses, Cazzu sostuvo que se había enterado de la nueva relación de su ex al mismo tiempo que se hizo público y no meses antes, como llegó a asegurar la hija de Pepe Aguilar.

Cazzu

¿Qué opina Cazzu sobre la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal?

En una entrevista rápida para un reportero argentino, la intérprete de ‘La cueva’ dejó claro que, pese a como se dieron las cosas, no guarda resentimiento en contra de Ángela Aguilar o Christian Nodal. Incluso, les desea todo lo mejor, negando así que sus más recientes temas sean algún tipo de dedicatoria para la pareja.

“(Estoy) Feliz. La música siempre está inspirada en algo, pero bueno, finalmente, es una fantasía. No tengo ningún sentimiento negativo contra ellos. De hecho, me encanta si son felices”, expresó.

Al ser cuestionada sobre las declaraciones que llegó a dar Ángela acerca de que la relación con Nodal inició bien y ninguno de los involucrados sufrió, simplemente se limitó a decir que “no juzga” a su colega.

“No me da bronca nada, yo no la juzgo, no me da bronca nada de ella” Cazzu

¿Cazzu y Christian Nodal están en una batalla legal por la custodia de su hija?

Durante la conversación, también desmintió que hubiera iniciado una batalla legal con el fin de que su hija no conviva con Ángela Aguilar: “Nunca hubo conversaciones legales”, indicó, asegurando que tiene un trato cordial con Nodal por el bien de la pequeña.

Para finalizar, reveló que actualmente está soltera y, al menos por el momento, no busca el amor, pues ahora solo quiere enfocarse en la música y disfrutar su etapa como mamá primeriza.

Las declaraciones de Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre real de Cazzu, causaron mucho revuelo en redes sociales. Si bien la gran mayoría aplaudió su postura frente a toda esta situación, algunos creen que realmente miente y “sigue dolida” por el nuevo romance de su ex.

Algunos comentarios que se podían leer en Internet son:

“Yo no tengo nada contra ellos, es más, soy fan de su relación”,

“Sus canciones dicen lo contrario”,

“Me quito el sombrero. Aplausos de pie para esa dama”,

“La inteligencia emocional de esta mujer está en un nivel superior”,

“Dice una cosa y demuestra otra. ¿Quién le cree?”,

“Ella manifiesta felicidad en su universo y es muy inteligente, no va a perder sus energías allí”.

Cazzu

¿Qué pasó entre Christian Nodal y Cazzu?

La relación entre Cazzu y Christian Nodal comenzó unos meses después de que él anunciara su ruptura con Belinda, a inicios del 2022. Aunque los famosos no solían dar tantas declaraciones sobre su romance, siempre se dejaron ver muy felices y enamorados.

En abril del 2023, la argentina sorprendió a todos al revelar su embarazo en un concierto de Buenos Aires. En septiembre de ese año, se dio a conocer el nacimiento de su pequeña.

Si bien todo parecía ir viento en popa, dieron a conocer su separación en marzo del 2024. Un par de semanas después de esto, Nodal y Ángela Aguilar le gritaron su amor al mundo. Luego de un mes, la nueva pareja se casó en una hacienda de Cuernavaca. A dicho festejo, solo asistieron familiares y amigos muy cercanos a las celebridades.

Debido a la rapidez con la que se desarrollaron los hechos, muchos creen que Nodal le fue infiel a Cazzu con Ángela, una especulación que se fortaleció después de que la argentina dijera que se había enterado de este romance por la prensa y no meses antes, como la hija de Pepe Aguilar lo aseguró en su momento.

