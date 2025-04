Cazzu presume tierno audio de las primeras palabras de su bebé: “Te amo, mamá"

Hace unos días, Cazzu causó sensación con la nueva fotografía que publicó junto a su hija. Sin embargo, lo que se llevó los reflectores fue que en la imagen también se muestra un misterioso hombre. Ahora, la cantante argentina enterneció las redes sociales con el audio que publicó de su pequeña.

En sus redes sociales, Cazzu posteó una foto con su bebé junto a un misterioso sujeto. Aunque ella no confirmó que se trate de una nueva pareja sentimental, esta imagen desató miles de reacciones.

¿Cuáles fueron las primeras palabras de la hija de Cazzu y Nodal?

Luego de que se filtró la tiradera que supuestamente Ángela Aguilar le tendría preparada a Cazzu, la cantante argentina dejó claro que está más que enfocada en su carrera musical, así como en su maternidad. ¡Publicó las primeras palabras de su bebé!

A través de su cuenta oficial de Instagram, Cazzu sorprendió a sus miles de seguidores con una historia en la que se puede escuchar la voz de su hija, fruto de su relación amorosa con Nodal.

Aunque ‘la Jefa’ no mostró a la menor en el video, se pueden percibir sus balbuceos y algunas risas. Sin embargo, lo que causó sensación fue que, luego de que la argentina le dijo: “Te amo”. La pequeña les contestó con un tierno: “Te amo, mamá”. Frase que repitió en diversas ocasiones.

Aunado a este audio, Cazzu simplemente escribió: “Buen día”. Lo que fue señalado por usuarios como un contundente mensaje de que está más que enfocada en el bienestar de su bebé.

Sin duda, este momento no pasó desapercibido por los usuarios en redes sociales. La mayoría expresó la ternura que les transmitió este momento. Estos fueron algunos comentarios:

“Me muero de amooor”,

“Ay por Dios, muerooo”

“Que hermoso, una lluvia de bendiciones para estas dos mujercitas”



Así lo publicó Cazzu:

¿Cazzu demandará a Nodal?

Recordemos que Cazzu, supuestamente, inició un proceso legal en contra de Christian Nodal por la custodia de su hija en común, en la que estipularía que no quiere que Ángela Aguilar se le acerque a la menor. Sin embargo, no ha dado detalles sobre esta situación.

Lo anterior causó revuelo desde que Gustavo Adolfo Infante puntualizó que los representantes de Chrisitian le pidieron no cuestionarle sobre su hija. Ahora, Ana María Alvarado mencionó que el sonorense no ve a su pequeña desde septiembre y podría avecinarse un pleito legal con Cazzu.

“Con Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu está a punto de pasar... Porque ya se va a iniciar un proceso en donde Cazzu va a pedir que Ángela no pueda cuidar a (la hija de su esposo). Ni la ve y Nodal, desde septiembre, no la ve”, dio Ana.

Al momento, Nodal no se ha pronunciado a estas especulaciones.