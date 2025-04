Cazzu publica tierna imagen con su bebé, pero un hombre sin camisa se vuelve el protagonista de sus historias

Mientras Ángela Aguilar brillaba en los premios Billboard, Women in music, Cazzu generó revuelo en redes al compartir una tierna imagen de su hija. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue la pequeña, sino la presencia de un misterioso hombre con el torso desnudo, con quien la cantante argentina parecía sentirse muy cómoda.

La instantánea, que rápidamente se volvió viral, muestra a la artista disfrutando de un momento en familia, dejando ver lo mucho que ha crecido su hija. No obstante, los seguidores no pudieron evitar centrar su atención en el hombre que aparece junto a ellas.

Cazzu / @cazzu

Mira: Majo Aguilar anuncia que familiar tiene leucemia y pide ayuda urgente, necesita donadores

Cazzu publica fotos con misterioso hombre

Desde su separación de Christian Nodal, Cazzu ha mantenido un bajo perfil en redes, enfocándose en su música y su maternidad. Su regreso ha estado marcado por el lanzamiento de nuevos temas como ‘La cueva', ‘Dolce’ y ‘Con otra’, una tiradera supuestamente para su Nodal y Ángela, además de compartir momentos especiales con su hija.

Cazzu compartió un fin de semana agradable con su pequeña y un misterioso hombre. / Instagram: @cazzu

En esta ocasión, la pequeña luce un vestido blanco estampado , con su cabello más largo recogido en dos coletas, mientras observa atentamente al hombre que aparece en la imagen, cuya identidad no ha sido revelada.

En otra imagen se ve el hombre en cuestión sin camisa mientras come una tabla de quesos y al fondo se aprecia un jardín y una piscina.

Cazzu compartió un fin de semana agradable con su pequeña y un misterioso hombre. / Instagram: @cazzu

Mira: Ángela Aguilar: Tras ventilarse que diseñador la acusó de no devolver vestidos, la joven le envía carta

La imagen también se compartió este fin de semana, mientras Christian Nodal acompañó a Ángela Aguilar en el YouTube Theater de Los Ángeles, donde la joven recibió el premio Breakthrough de Billboard.

Durante su discurso, algunos seguidores interpretaron sus palabras como una posible indirecta hacia Cazzu, avivando aún más la polémica en torno a esta mediática separación.

¿Ángela Aguilar lanzó indirecta a Cazzu al recibir premio Billboard?

Uno de los momentos que no pasó desapercibido en las redes sociales fue el discurso de Ángela Aguilar, en el que habló acerca de las críticas que ha recibido desde que oficializó su romance con Nodal.

Cabe recordar que la joven ha sido señalada de ser la tercera en discordia en la relación entre Christian Nodal y Cazzu, lo que habría derivado su ruptura.

Ahora, la hija de Pepe Aguilar externó su sentir ante este escándalo, lo cual fue considerado como una indirecta a Cazzu.

“Este premio revelación significa mucho para mí, porque este año casi me rompe. Sinceramente, he tenido que pararme en el escenario y cantar a través de las lágrimas, y he tenido que llorar bajo el peso del juicio y la especulación de una historia que ni siquiera he contado, y de una historia que nunca ha salido de mi voz. Y aun así, aquí estoy”.

Finalmente, Ángela Aguilar fue ovacionada por el público presente mientras aplaudían su discurso.

Mira: Christian Nodal envía fuerte mensaje tras el estreno de la canción ‘Con otra’ de Cazzu: “Ya supérame”