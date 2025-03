Christian Nodal envía fuerte mensaje tras el estreno de la canción ‘Con otra’ de Cazzu: “Ya supérame”

Cazzu se volvió tendencia por el estreno de su tema ‘Con otra’. A un día de lanzarla en plataformas digitales, ya cuenta con miles de reacciones por las supuestas indirectas a Christian Nodal y Ángela Aguilar en la letra de la canción.

Aunque Cazzu no mencionó que fuera una contundente tiradera a Ángela Aguilar y Christian Nodal, muchos han señalado que la canción haría alusión a la historia que vivió con el sonorense. En esta ocasión, ‘el Forajido’ no tardó en responder a las críticas que ha recibido por esta canción en sus redes sociales.

¿Christian Nodal le mandó un mensaje a Cazzu?

Tras el estreno del tema, Ángela Aguilar hizo una publicación que se consideró su reacción. Inesperadamente, publicó un video junto a Christian Nodal y su hermano, Leonardo, en TikTok pero no mencionó nada directamente de la canción de Cazzu.

Ahora, Nodal no se quedó callado y expresó la que sería su respuesta a las indirectas que habría hecho su ex en su nuevo éxito.

En medio del estreno de su canción ‘El amigo’, Christian Nodal hizo una última invitación a sus seguidores para escuchar su tema en TikTok. Sin embargo, una internauta le comentó una frase de ‘Con otra’, la nueva canción de Cazzu, lo cual derivó a la sutil indirecta del famoso a la mamá de su hija.

“No señor Nodal, ahorita estamos con ‘Te va a engañar’”, dijo la usuaria en alusión a la canción ‘Con otra’ de Cazzu.

Ante esto Nodal le respondió:

“Yo ando con la de ‘Ya supérame’ y eso no me impide disfrutar de ‘El amigo’ jajaja”. Christian Nodal

Pese a que el intérprete de ‘Botella tras botella’ no mencionó a su ex argentina, cibernautas no tardaron en expresar que sería una fuerte respuesta por el revuelo del nuevo tema de su ex.

Así fue el comentario de Nodal:

¿Cuáles son las presuntas indirectas de Cazzu a Ángela Aguilar y Nodal?

La canción de ‘la Jefa’ ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas. Incluso, Belinda, ex de Nodal, también reaccionó al nuevo tema de Cazzu. ¿Harán colaboración?

Eso no es todo, algunos internautas se han dado a la tarea de analizar cuáles serían las indirectas que la argentina lanzó en la letra de su canción, aquí te dejamos algunas de ellas:

“Robado se va lo que robado viene. Tu mamá y papá debieron enseñártelo.”

“No te deseo el mal, pero él te va a engañar con otra. Será con otra y recordarás de cómo tú te reías el día que estuve en tu lugar.”

“Niña, no tengo intenciones de quitártelo.”

“Tienes tu enemigo durmiendo en tu cama.”



Estas frases han generado especulaciones sobre lo que sería la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal.