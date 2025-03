Cazzu rompe el silencio sobre las críticas que recibe ¿por robar un marido?: “No confíes en mí"

Hace unos días, trascendió que Cazzu fue “fan de la relación” de una mujer embarazada, luego de que lanzó el tema ‘Con otra’, canción que fue considerada como una contundente tiradera a Christian Nodal y Ángela Aguilar. ¿Fue su karma?

Luego de que Cazzu estrenó su sencillo, en redes sociales, una mujer de nombre Nadir Jalil la señaló de ser la tercera en discordia en su relación de pareja. Dijo que ella sostuvo un romance con su hombre cuando tenía 8 meses de embarazo.

“Muy lindo el tema de Cazzu, pero me recuerda el 2014 cuando me mandaba msj contándome lo hermoso que lo había pasado en el cerro con mi marido. Y yo llorándonoslas en la maternidad, embarazada de 8 meses de mi hija”. Nadir Jalil

Te puede interesar: Ángela Aguilar hace tremendo desplante a Christian Nodal: “Tuvieron un pleito muy fuerte” VIDEO

¿Qué dijo Nadir Jalil de Cazzu?

Eso no es todo. La joven también habló con Javier Ceriani, en su programa de YouTube. Describió cómo fue este lastimoso episodio en su vida, en el cual apuntó que Cazzu fue “la amante” de su pareja, durante su embarazo.

“Ayer me despierto y escucho el nuevo tema de ella y me ha gustado mucho, la verdad, y me ha recordado lo que he vivido en el 2014 cuando ella andaba con mi marido. Yo estaba embarazada de mi segunda hija, y me entero de que andaba con Juli. Ella se llama Juli”, dijo Nadir.

Cazzu / @cazzu

“Yo estaba embarazada y encima yo me he humillado porque le he mandado mensajes a ella y donde ella me reconoce que había estado toda la noche en el cerro San Javier con él, los dos solos” Nadir Jalil

Como era natural, en redes sociales no tardaron en reaccionar a esta polémica que enreda a ‘la Jefa’. Algunos la tacharon de “hipócrita” por supuestamente criticar a Ángela Aguilar por su matrimonio con Nodal.

Cazzu y Ángela Aguilar con Nodal. / Instagram: @nodal /Ig: @cazzu

No te pierdas: Aseguran que Christian Nodal se burló de Cazzu por este motivo: VIDEO

¿Qué respondió Cazzu a las críticas?

En medio del escándalo, Cazzu rompió el silencio y habló acerca de algunos aspectos de su vida personal, así como de las críticas que recibe en redes sociales. ¿Ya tiene novio?

En entrevista con Enrique Santos, Julieta admitió que sí le han afectado los malos comentarios de sus detractores. Sin embargo, ha aprendido a lidiar con esa situación.

“A veces sí, antes tiraba esa (contestaba), pero porque, bueno, uno va aprendiendo como en el camino. Como que, de 200 comentarios buenos, hay uno malo, y vos justo leés ese, y ese el que te queda en la cabeza”, dijo Cazzu.

Cazzu se defiende de las críticas en redes sociales / IG: @cazzu

“Sí, me reestresa, me reestresa mal…(Las críticas) pasa que también en las redes pasa mucho de que no te das cuenta si es un hombre o una mujer. Hoy me pasó algo muy interesante, que puede que sea algo que me dé un crecimiento en esto de las redes sociales, que a mí me cuesta mucho porque a veces tipo quiero estampar mi celular contra la pared”. Cazzu

Aunque la intérprete de ‘Nada’ no respondió a las especulaciones de que fue ‘amante’ de un hombre y a punto de ser padre, sí dejó clara su postura con respecto al tema del ‘hate’ en las redes.

Pese a que Cazzu ha sido muy señalada por supuestamente ser “la otra”, algunos cibernautas dijeron que Nadir Jalil fue la supuesta bailarina de la cantante y ella “le bajó al novio” a la artista.

Sin embargo, en otra entrevista con Elisa Beristain, Jalil ya desmintió esta información. Mantuvo su postura de que ella fue la engañada.

Mira: ¿Belinda le ayudó a Cazzu con su tema ‘Con otra’? Revelan nueva colaboración y amistad entre ellas

¿Cazzu tiene novio?

Sin embargo, otra de las declaraciones que llamaron la atención de la entrevista de Cazzu fue lo que respondió al ser cuestionada sobre si ama a alguien. Esto en alusión a sí sostiene un nuevo noviazgo a casi un año de la ruptura con Nodal.

Ella contestó:

“Amo a muchas personas… Claro, porque se ama con los sentimientos. No, no (en una relación), no sé si te lo diría, igual si fuese así, así que no confíes en mí”.

Sin duda, la respuesta de la cantante fue considerada por sus seguidores como “ambigua”, tal parece que Cazzu no destaparía si tiene un nuevo romance con su entrenador, Axel Napp, tal como se rumoró.

Así lo dijo Cazzu: