Cazzu: aseguran que fue ‘fan de una relación’ de una mujer embarazada, ¿lo pagó con Nodal y Ángela Aguilar?

La controversia persigue a Cazzu. Mientras su reciente canción “Con otra” genera especulaciones por presuntas indirectas hacia Ángela Aguilar, podría ser que en realidad se destape con su nuevo sencillo una historia pero que ella misma vivió siento la otra. ¿Será?

Una mujer llamada Nadir Jalil asegura que la cantante argentina tuvo un romance con su esposo cuando ella estaba embarazada. ¿Fue ‘fan de su relación’?

La revelación se dio a conocer en el programa de Javier Ceriani, desatando una ola de reacciones en redes sociales.

Puedes ver: Nodal y Cazzu inician pleito legal por su hija; filtran información

¿Qué dijo la mujer que acusa a Cazzu de haber sido “la otra”?

Durante una entrevista para el programa de Javier Ceriani, Nadir Jalil narró el doloroso episodio que vivió en 2014. Según su testimonio, Cazzu mantuvo una relación con su esposo mientras ella atravesaba su embarazo, lo que la llevó a una crisis emocional tan grave que tuvo que ser internada por no comer.

“Ayer me despierto y escucho el nuevo tema de ella y me ha gustado mucho la verdad y me ha recordado lo que he vivido en el 2014 cuando ella andaba con mi marido yo estaba embarazada de mi segunda hija y me entero de que andaba con Juli, ella se llama Juli”, declaró Nadir.

Además, la mujer afirmó que la cantante no solo mantenía el romance, sino que también se lo hacía saber, provocándole un gran sufrimiento. “Yo estaba embarazada y encima yo me he humillado porque le he mandado mensajes a ella y donde ella me reconoce que había estado toda la noche en el cerro San Javier con él, los dos solos”, agregó con evidente molestia.

Javier Ceriani también exhibió una publicación de Nadir en su cuenta de Facebook, donde reafirmó sus acusaciones y aseguró que Cazzu era consciente de su situación, pero no le importó.

“Bueno, ella ha vivido mucho tiempo acá en Tucumán y teníamos amigos en común y la verdad que yo he hablado con ella, ella sabe que yo no estoy mintiendo, he sufrido un montón porque una vez he terminado internada porque no quería comer porque era una engañada con ella” Nadir Jalil

Checa: Christian Nodal lanza ‘El amigo’, mientras Cazzu arrasa con nueva canción, ¿respondió a indirectas de su ex?

Cazzu y el supuesto robo de maridos: reacciones

Como era de esperarse, las redes sociales se encendieron con opiniones divididas. Mientras algunos usuarios criticaron a Cazzu por las nuevas acusaciones, otros la defendieron y consideraron que se trata de un intento por desprestigiarla en medio de la atención mediática que ha generado su ruptura con Nodal.

Algunos internautas la tacharon de hipócrita y dijeron que era otra joyita, mientras que otros aseguraron que todo sería un montaje de la familia Aguilar.



"¡Vaya hipocresía! Critica a Ángela y resulta que ella hizo lo mismo.”

“Todo tiene dos versiones, no seamos rápidos para juzgar.”

“Eso es cosa de los Aguilar.”

“Cazzu siempre ha sido una joyita, busquen bien y les sale toda su historia.”

“Y también la Cazzu se quiso embarazar del Brayan y no le salió @javierceriani.”

Hasta el momento, la cantante argentina no ha hecho comentarios públicos sobre las declaraciones de Nadir Jalil. No obstante, con la polémica en pleno auge y su canción “Con otra” dominando las plataformas digitales, no se descarta que pronto decida romper el silencio para aclarar su versión de los hechos.

Cazzu estaría envuelta en una nueva relación amorosa tras escándalo con Nodal / IG: @cazzu

Mira: Christian Nodal envía fuerte mensaje tras el estreno de la canción ‘Con otra’ de Cazzu: “Ya supérame”

¿La letra de “Con otra” de Cazzu es una indirecta para Nodal y Ángela Aguilar?

La polémica estalló cuando Cazzu lanzó su tema “Con otra”, el cual, según internautas, contiene fuertes indirectas hacia Ángela Aguilar y Christian Nodal. Algunas de las frases más comentadas incluyen:

“Robado se va lo que robado viene. Tu mamá y papá debieron enseñártelo.”

“No te deseo el mal, pero él te va a engañar con otra.”

“Tienes tu enemigo durmiendo en tu cama.”

Sin embargo, ‘La Joaqui’, mejor amiga de la cantante, salió en su defensa a través de TikTok. En su mensaje, aclaró que la canción fue escrita mucho antes de que Ángela Aguilar entrara en la vida de Nodal y que el concepto del álbum en el que está incluida aborda temáticas de desamor de manera general.

“A veces es mejor hablar desde el saber; y no desde la deducción. Esta canción Cazzu la compuso para su disco, en el que lleva más de un año trabajando”, aclaró ‘La Joaqui’.