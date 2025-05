Kunno agradece a Pedro Sola y Christian Chávez: Recuerda agresión en Monterrey; VIDEO

A mediados de abril, el influencer Kunno sufrió una brutal agresión en Monterrey. Sin embargo, reveló que el conductor de ‘Ventaneando’, Pedro Sola, lo apoyó después del incidente. ¿Qué dijo?

El influencer Kunno rompió en llanto en redes y reveló haber sido víctima de una agresión. / Instagram: @kunno

¿Cuál fue la agresión que sufrió Kunno en Monterrey?

Durante el pasado 18 de abril, el influencer regiomontano de 24 años, Kunno, quien además es íntimo amigo de Ángela Aguilar y Christian Nodal, compartió mediante Instagram historias en las que se le vio destrozado por una lamentable experiencia, pues según relató el joven, fue víctima de una agresión homofófica.

La personalidad de redes explicó que había asistido a un antro con amigos en San Pedro Garza, Monterrey, pero por el cansancio decidió retirarse. En la calle, mientras intentaba pedir su taxi, 4 jóvenes le gritaron insultándolo por su maquillaje de cristales. Acto seguido, comenzaron a perseguirlo y uno alcanzó a atinar un golpe en el rostro del influencer.

Kunno confesó estar en shock, pues ni siquiera se dio cuenta de que sangraba mientras huía. Fue recién cuando llegó a casa que asimiló lo sucedido y rompió en llanto. Pese a no querer hablar del incidente, como figura pública se sintió responsable de externarlo para crear conciencia.

El influencer expresó: ''No podía creer lo que me pasó… Me sorprende mucho un acto de homofobia así de grande, porque me gritaron y me golpearon solo por traer mi maquillaje de cristalitos”. También agregó que compartía su experiencia para concientizar sobre este tipo de cosas que pasan, no sólo a la comunidad LGBTTIQ+, sino a la gente en general.

Kunno agradece el apoyo de Pedro Sola y Christian Chávez

Ahora, varios días después del incidente, en entrevista para ‘Ventaneando’, Kunno se abrió y habló con más calma sobre lo sucedido: ''Fue una agresión, palabrerío y, pues nada, cosas que pasan en la fiesta desafortunadamente’’.

Además agregó que recibió el apoyo de diferentes personalidades, entre ellas, Christian Chávez exintegrante de RBD:

''Precioso. Desde el momento 1 me escribió, porque al final de cuentas también es una persona que pasó por demasiadas situaciones, y justo siendo un pilar y una persona que ha trabajado tanto, qué triste es escuchar que las generaciones que siguieron sus pasos siguen sufriendo lo que en su momento él sufrió para que nosotros estemos aquí'', sentenció el influencer.

De igual manera, se mostró especialmente agradecido al conductor Pedro Sola: ''Muchas, muchas gracias, y también a todos los chicos de ‘Ventaneando’ porque la verdad es que también me escribieron. Pedrito Sola me escribió y también me apoyó mucho''.

Así lo dijo (min 17:51):

Kunno desmiente enemistad con Ángela Aguilar

Recientemente se dijo que Kunno fue ignorado por Belinda gracias a su amistad con Ángela Aguilar. Las personalidades coincidieron en el baby shower de Lele Pons y Guayna, pero en ningún momento se les vio juntos y de hecho, en redes señalaron que la cantante directamente ignoró al influencer.

Lo cierto es que actualmente Kunno es mucho más cercano a la menor de los Águilar y su esposo, Chrisitian Nodal, lo que pudo incomodar a la ex del cantante de regional mexicano. Sin embargo, en las últimas semanas el joven también se ha enfrentado a rumores de enemistad con Ángela por culpa de un live donde compartió un amistoso rato junto a Nodal.

En esta misma entrevista para ‘Ventaneando’, Kunno desmintió el supuesto beso con Nodal, realizado con inteligencia artificial, y también negó enemistad con Ángea Aguilar: ''No nada, Ángela y yo estamos súper bien’’. Además, aseguró que la pareja ya lo invitó a su celebración de aniversario de bodas el próximo mayo.