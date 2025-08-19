Angélica Vale comparada con Ángela Aguilar, ¿por ser fan de relaciones ajenas? “No fui amantera, fui noviera”

La actriz Angélica Vale se convirtió en tema de conversación en redes sociales luego de que varios videos de entrevistas pasadas resurgieran y fueran comparados con declaraciones recientes de Ángela Aguilar. ¿Las dos eran fan de relaciones ajenas? En TikTok, usuarios las señalan de ¡tirar la piedra y esconder la mano! Dicen que las dos estuvieron con hombres en una relación. ¿En eso se parecen? ¿Ellas reaccionaron?

¿Por qué comparan a Angélica Vale con Ángela Aguilar en redes sociales?

Las comparaciones de Ángela Aguilar y Angélica Vale apuntan a que dicen que ambas han sido la tercera en discordia, pero que públicamente se muestran como ¡que no rompen ni un plato! En el caso de Ángela Aguilar, gran parte de las críticas han estado ligadas a sus relación y matrimonio con el cantante Christian Nodal, aunque ella había dicho antes “Todo se puede en la vida, excepto la gente que está casada. No te juntes con gente casada, eso es malo”.

Lo curioso de todo esto es que internautas comenzaron a rescatar entrevistas antiguas de Angélica Vale en las que también fue cuestionada sobre romances, infidelidades y vínculos sentimentales. Uno de los materiales más compartidos corresponde a una charla que la actriz y conductora sostuvo con el periodista Gustavo Adolfo Infante hace algunos años. Durante la conversación, al ser consultada sobre los rumores que la relacionaban con hombres comprometidos, Vale respondió con una frase que hoy se ha vuelto viral:

“No fui amantera, fui noviera, porque no eran mis amantes” Angélica Vale

Esa declaración fue retomada por usuarios de TikTok, quienes ¡aseguran que sí fue la amante, como Ángela Aguilar! ¿Pero cuál es el escándalo que tiene Angélica Vale similar al de Ángela Aguilar?

¿Qué pasó entre Angélica Vale, José Manuel Figueroa y Ninel Conde?

El meollo del asunto es que internautas compararon la situación de Ángela Agular, Nodal y Cazzu con la de Angélica Vale, José Manuel Figueroa y Ninel Conde. En redes tomó fuerza la declaración de Ninel Conde, en la que aseguró que José Manuel Figueroa le fue infiel durante su relación. Según el testimonio del “Bombón asesino”, una de esas infidelidades habría sido con Angélica Vale, lo que generó gran revuelo en su momento dentro del mundo del espectáculo.

En una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Ninel describió cómo descubrió la infidelidad. Según relató, José Manuel viajó a Los Ángeles con Angélica Vale, lo cual ella demostró una traición y motivo suficiente para terminar su compromiso.

Por su parte, Angélica Vale respondió en el programa ‘De primera mano’ al señalamiento con naturalidad, prefiriendo enfocar la conversación en sus proyectos actuales. Durante un anuncio de un concierto en el Auditorio Nacional junto a su madre,

“¡Ay! Lo de Ninel [Conde], qué flojera… y ahorita que estamos con lo del auditorio y noticias bien bonitas” Angélica Vale

Aunque Vale no dio detalles públicos extensos sobre ese episodio, la mención de su nombre en el contexto de una relación tan mediática como la de Conde y Figueroa quedó registrada y ahora fue retomada por usuarios en TikTok. En dicha plataforma, la viral frase de Vale sobre no ser “amantera” sino “noviera”, bastó para compararla con Ángela Aguilar.

Este pasaje de su vida personal se convirtió en un punto de referencia para los internautas, quienes lo han colocado junto a las polémicas actuales de Aguilar. Así, la historia entre Vale, Figueroa y Conde volvió a formar parte de la conversación digital, pese a que ocurrió hace varios años.

Al momento la actriz no se ha pronunciado al polémico video en el que la contrastan con Ángela Aguilar.