Majo Aguilar reacciona a comparaciones de Ángela Aguilar con Florinda Meza, VIDEO

Tras el reciente estreno de seis de los ocho capítulos de la serie “Chespirito: sin querer queriendo”, los fans han comenzado a trazar paralelismos entre la historia de amor de Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños y la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal. Estas comparaciones han generado una nueva ola de críticas hacia la hija de Pepe Aguilar, lo que provocó que los medios buscaran la opinión de Majo Aguilar, prima de Ángela y también cantante de regional mexicano.

Majo Aguilar reacciona a comparaciones en redes de Ángela Aguilar con Florinda Meza

Durante un reciente encuentro con la prensa, Majo Aguilar fue cuestionada directamente sobre esta polémica. Le preguntaron su opinión respecto a las comparaciones y el impacto mediático que ha tenido la relación de su prima. Sin embargo, su respuesta fue tajante:

“No voy a hablar de eso, nada. Nada de eso es mi tema... puro amor, hay que dar puro amor”. Majo Aguilar

La intérprete evitó profundizar en el tema, y poco después explicó por qué: no mantiene ninguna relación ni comunicación con Ángela. Aunque comparten lazos familiares, Majo aclaró que no están en contacto, pero eso no fue impedimento para hacer un llamado al respeto y a la empatía.

“Yo creo que a cualquier persona le afecta, nosotras no hablamos, pero supongo que, obviamente, le debe de afectar mucho, no está padre para el ‘hate’ nunca” Majo Aguilar

Majo destaco que el acoso en redes y los comentarios negativos no deberían tomarse a la ligera, sin importar si se trata de un familiar, colega o desconocido.

Majo Aguilar y Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Por qué comparan en redes a Ángela Aguilar con Florinda Meza?

En ambos casos, los internautas han señalado que tanto Florinda Meza, como Ángela Aguilar, se involucraron sentimentalmente con hombres que tenían otras relaciones previas, lo que ha llevado a apodarlas con el polémico mote de “Panini”, en referencia a la comediante Karla Panini, conocida por su escandalosa historia con Américo Garza, quien fue infiel a su mujer, Karla Luna con Panini, ¡que era su amiga!

Las comparaciones entre Meza y Aguilar han rebasado lo anecdótico para convertirse en tendencia. En redes sociales, han dado rienda suelta a las críticas. Al momento se ven en las plataformas contrastes entre las famosas que van desde la comparación por el uso de peinados similares, memes y hasta entrevistas donde ambas han soltado frases y declaraciones parecidas.

Mucho se ha dicho que Florinda, en su momento, minimizó la reacción de la exesposa de Chespirito; mientras que Ángela dio a entender que Cazzu —la madre de la hija de Nodal— estaba al tanto del vínculo antes de que se diera a conocer a los medios, según ella no se le había rotó el corazón a nadie.

Florinda Meza responde a quien le pregunta si es familiar de Ángela Aguilar

A pesar de las críticas recibidas en redes sociales, Florinda Meza no ha dejado de dar su opinión sobre la serie, incluso cuando asegura que varios momentos retratados fueron exagerados o cambiados respecto a la verdad. La actriz ha intentado defender su legado, aunque ha tenido que restringir los comentarios en sus publicaciones debido a los ataques.

Recientemente, en redes circuló una una imagen de una captura de pantalla de una respuesta que habría dado Florinda Meza al comentario de un internauta. El usuario le pregunta directamente si es pariente de Ángela Aguilar. La respuesta de Meza no se hizo esperar y fue tan irónica como punzante: “¿Y usted es pariente de los chifladitos?”.

En medio del escándalo, Florinda Meza ha dejado claro que no piensa quedarse callada y con ironía respondió a este internauta.

