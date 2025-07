Florinda Meza explotó ante pregunta de romance con Carlos Villagrán: “No le voy a dar rating a nadie”

La polémica no descansa y Florinda Meza, viuda del icónico Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, volvió a sacudir las redes sociales luego de que se viralizara un fragmento de una intensa entrevista que ofreció al periodista Gustavo Adolfo Infante.

Aunque la charla tuvo momentos reflexivos, hubo un punto que desató controversia: cuando se le preguntó si tenía o no una relación sentimental con su excompañero del elenco Carlos Villagrán, mejor conocido como “Quico”.

Fiel a su estilo directo y sin filtros, Florinda no sólo esquivó la pregunta, sino que estalló en una respuesta que dejó fríos a todos en el foro y con la boca abierta a los internautas .

Florinda Meza y Carlos Villagrán / Redes sociales

¿Florinda Meza anduvo con Carlos Villagrán?

Durante el programa “El minuto que cambió mi destino”, Gustavo Adolfo trató de profundizar en uno de los rumores más persistentes del espectáculo mexicano: ¿hubo o no hubo algo más entre Florinda Meza y Carlos Villagrán durante los años de oro de El Chavo del 8 ?

Pero lejos de dar una respuesta clara, Florinda lanzó una bomba emocional:

“Yo me niego a contestar esa pregunta porque no estoy dispuesta a darle rating a nadie ni a compartir lo que yo he construido y lo que yo tengo con alguien”.

Su respuesta dejó mas dudas que respuestas, además la dio pensando que se encontraban en una pausa comercial, lo que encendió las redes pues hasta la tacharon de ser grosera fuera del aire.

Florinda Meza y Carlos Villagrán / Redes sociales

¿Qué dice Florinda Meza de las críticas por su matrimonio con Chespirito?

Además de rechazar hablar sobre Villagrán, Florinda aprovechó para desahogar lo que parece haber sido una larga acumulación de críticas. Con una mezcla de enojo y orgullo, soltó varias frases que se volvieron virales:

“Te tiran piedras y si tú les contestas… ¿sabes por qué te tiran piedras? Porque no eres Juan Pérez”. Con esto dejó ver que se siente señalada y juzgada solo por tener un lugar protagónico en un el mundo del entretenimiento.

El debate en redes se ha centrado en por qué le llueven críticas a Florinda Meza y se han revivido momentos oscuros de su pasado y no tanto los Roberto Gómez Bolaños, Chespirito.

Aseguran que Florinda Meza sufre depresión y ansiedad por la serie de Chespirito / Archivo, redes sociales

¿Qué se sabe del presunto romance de Carlos Villagrán con Florinda Meza?

La periodista Martha Figueroa reveló que Edson Villagrán, hijo del actor Carlos Villagrán, quien dio vida a “Quico” en El Chavo del 8, le dijo que Florinda Meza fue la causa principal del divorcio de sus padres, Carlos y Silvia, cuando él tenía alrededor de seis años. Presuntamenre, Edson le relató cómo Meza visitaba con frecuencia su casa y su padre, en lugar de poner límites, la acompañaba, lo que provocó la ruptura definitiva del matrimonio. Según su testimonio, la presencia constante de la actriz afectó directamente la dinámica familiar.

Pero Edson no solo habría responsabilizado a Meza de la separación de sus padres, sino que también afirmó que la actriz habría influido en el divorcio de Rubén Aguirre, quien interpretó al “Profesor Jirafales”. De acuerdo con lo dicho por Figueroa, Edson aseguró que Aguirre también estuvo “embrujado” por Florinda, lo cual causó conflictos con su esposa. Con esto, el hijo de Villagrán señaló que la actriz habría sido factor clave en al menos tres divorcios dentro del elenco de El Chavo del 8, incluyendo también el de Roberto Gómez Bolaños. Aunque Florinda Meza no ha respondido a estas acusaciones, las redes han revivido la polémica y los señalamientos en su contra.

