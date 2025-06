Florinda Meza: ¿Enojada por la serie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’? Así reacciona

Con el próximo estreno de la bioserie: ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, se ha especulado sobre la posible reacción de Florinda Meza, viuda del comediante y quien en el pasado no se mostró tan contenta con el proyecto, pues no fue contemplada en las decisiones del mismo en un principio. Sin embargo, en un encuentro con la prensa reciente Florinda rompió el silencio y dio su primera impresión; ¿está molesta? ¿Qué dijo?

La bioserie ‘Chespirito’ llegará en junio a Max / Fotos: Liliana Carpio, Revista TVNotas

¿Qué opina Florinda Meza sobre el avance de ‘Chespirito: Sin querer queriendo’?

Recientemente, Florinda Meza fue abordada por la prensa y se le preguntó cuál era su opinión sobre la nueva bioserie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’. La viuda de Gómez Bolaños respondió: “No estoy contenta, pero tampoco puedo decir que no me interese. No puedo opinar mucho porque un avance no dice mucho”.

Sobre si el actor Pablo Cruz Guerrero, quien interpreta a ‘Chespirito’ en la serie, es parecido o no a su difunto esposo, Florinda respondió: “Cuando lo vea te voy a decir si es el tipo de persona, aunque está un poquito más alto”.

La actriz conocida por dar vida a ‘doña Florinda’ o ‘la Chimoltrufia’, también agregó que no hay personajes malos o buenos, sino humanos, con sus cualidades y defectos: “Si esto es anunciado como biografía, que es como lo han anunciado, pues tiene personas”, remató Florinda.

Florinda Meza NO está CONTENTA con la bioserie de 'Chespirito' y REACCIONÓ al trabajo que han hecho #SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/n55Tu1ah8Q — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) May 29, 2025

¿Florinda Meza quiso demandar al hijo de Chespirito por la bioserie ‘Sin querer queriendo’?

En 2024 trascendió el rumor de que Florinda Meza podría demandar al hijo de Chespirito por la realización de la bioserie basada en la vida de su padre, ya que el 50% de los derechos de autor de Chespirito le corresponden a la viuda del comediante en calidad de curadora responsable de su obra, mientras que 45% pertenece a Roberto Gómez Fernández, hijo de Gómez Bolaños, y 5% restante a la hija de Roberto y Graciela Fernández.

Florinda afirmó en su momento que los hijos de Roberto no la consideraron para tomar decisiones. Sin embargo, alegó que los rumores de demanda eran infundados, pero sí reconoció que se estaba asesorando legalmente.

Tiempo después, en abril de ese mismo año, la intérprete de ‘doña Florinda’ compartió un comunicado en sus redes sociales con el que hacía un llamado a los hijos de Chespirito con la intención de limar asperezas para poder preservar el legado del Gómez Bolaños. Por otro lado, señaló que su nombre no podría ser utilizado en la serie:

“No pueden usar ni mi historia, ni mi vida, ni mi nombre libremente. No estoy demandando. Nunca hubiera querido ni quiero estar en conflicto con los hijos del amor de mi vida. Lo que se está haciendo es otra cosa, que no es demandar”, sentenció Florinda Meza.

Florinda Meza hablando/ Pablo Cruz Guerrero como ‘el Chavo del 8' / Instagram: Florindamezach1/ @pablocruzguerrero

¿'Chespirito: Sin querer queriedo’ en problemas por destapar infidelidad?

Tras el estreno del avance de ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, uno de los momentos más controverciales sin duda fue el acercamiento entre el personaje basado a partir de Florinda Meza, y el de Chespirito, pues se insinúa que el comediante le fue infiel a su esposa con Florinda.

Gómez Bolaños estuvo casado con Graciela Fernández Pierre, con quien tuvo 6 hijos, entre ellos Roberto Gómez Fernández, uno de los responsables de la serie. Su matrimonio se deterioró a raíz de la fama y la exigencia profesional de ‘Chespirito’, por lo que se separaron a finales de los años 80.

Roberto comenzó una relación con Florinda Meza poco después de divorciarse y terminó casándose con ella en 2004. Sin embargo, se especuló sobre el comienzo de su relación, hasta que la propia Florinda admitió que esta comenzó cuando Gómez Bolaños seguía casado.

El personaje basado en Florinda Meza se llama Margarita Ruiz, para evitar romper el acuerdo al que se llegó sobre el nombre de la actriz. Sin embargo, habrá que ver si la viuda de Chespirito no cambia de parecer con este tipo de situaciones cuando la serie finalmente salga.