¿Quién es la sucesora de María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, en la serie de Chespirito? ¿Le gustó?

Hace unos días, salió a la luz el primer avance de la serie biográfica de ‘Chespirito’, que se estrenará por una plataforma digital en la segunda mitad de este año. Al respecto, platicamos con María Antonieta de las Nieves, mejor conocida por su personaje de ‘la Chilindrina’. Emocionada, nos compartió lo feliz que está por ver esta serie.

“Cuando me avisaron de que ya iban a lanzar el tráiler, me emocioné muchísimo. No habíamos visto nada. Ahora que pasan los programas otra vez, pues claro que estamos más vigentes que nunca. A ver cómo quedó. Fue algo maravilloso”.

En esta serie, la actriz está interpretada por Paola Montes de Oca. Sobre esto, comentó: “Es una niña encantadora”.

¿María Antonieta de las Nieves participó en la selección de actriz para la serie de ‘Chespirito’?

Le preguntamos si pudo participar en la selección de la actriz. Aunque asegura que no puede hablar mucho, nos dijo: “Es una gran actriz y lo hizo muy bien”.

“Fueron muchas entrevistas las que me hicieron. Volver a platicar lo vivido me hizo acordarme de cosas que ya tenía borradas. Me enseñaron fotografías y videos. Verlos de nuevo me conmovió muchísimo. Sin duda, fue una de las mejores etapas de mi vida poder estar con todos ellos. Me acordé de que fui la primera voz del programa. Después ya fue mi marido. ¡Qué tiempos aquellos!”.

María Antonieta de las Nieves busca regresar al teatro

María Antonieta de las Nieves “Quiero regresar al teatro, que me contraten. Quiero estar en estas grandes producciones (la encontramos en la alfombra roja de ‘La señora presidenta’). Estoy bien física y mentalmente. Gracias a Dios, el público no me ha olvidado. Sigue pendiente de mí. Eso se los agradezco. Empezaré una gira por varios países que me piden”.

Le preguntamos si será con el circo, a lo que nos respondió: “No. Para eso ya no puedo. Vamos a dar un buen show con ‘la Chilindrina’”.

La actriz sigue sorprendida por la respuesta del público tan favorable a las repeticiones

de El chavo del 8. “Muchos niños ahora me conocen y los papás se emocionan al verme. Es impactante el poder de la televisión. Aunque han pasado muchos años, el programa tiene magia y lo estamos comprobando con esto”.

María Antonieta de las Nieves ya preparó todo para su funeral

Nos confesó que ya tiene todo listo para el día de su funeral. Hasta tiene la foto que quiere que pongan en su sepelio y cómo quiere que la despidan.

“Ellos (sus hijos) me van a enterrar como María Antonieta. Decidieron que sea así. A mí me gustaría que me despidan como ‘la Chilindrina’, pero mis hijos no quieren. Tienen la última palabra. La foto ya la tengo lista. Es de María Antonieta de las Nieves y de ‘la Chilindrina’ juntas”.

Le preguntamos si ya lo tiene todo arreglado en cuestión de la herencia: “Solo tengo 2 hijos. Ellos ya saben cómo quedarán todas las cosas. He trabajado tantos años para que, después de mi partida, que aún falta mucho, no haya ese tipo de problemas. Todo está con papelito hecho y aclarado, pero, repito, ¡falta mucho!”, concluyó.

¿Quién es María Antonieta de las Nieves, ‘la Chilindrina’?

Es actriz, hace doblaje, es comediante y cantante.

Debutó en 1957 en la película ‘Pulgarcito’.

En la televisión, sus primeras apariciones fueron en: ‘Senda prohibida’ (1958), ‘La leona’ (1961) y ‘Estafa de amor’ (1961).

También participó en ‘El amor de María Isabel’ (1970), ‘El chanfle’ (1978), ‘El chanfle 2’ (1982), ‘Don ratón y don ratero’ (1983), ‘Sor batalla’ (1990) y ‘La Chilindrina en apuros’ (1994), entre otras.

En doblaje, es reconocida por las voces de: “Edie” en La familia Monster, “Lucero Sónico” en Los supersónicos, y “Batichica” en Batman, entre otras.

Es reconocida mundialmente por su personaje de ‘la Chilindrina’, en ‘El chavo del 8

