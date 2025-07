¿Carlos Villagrán, Quico, planea reencuentro con excompañeros del Chavo del 8? “Yo no me junto con esa chusma”

Durante una visita a Perú, el actor Carlos Villagrán conocido internacionalmente por interpretar a “Quico” en el Chavo del 8 sorprendió con una declaración contundente que rápidamente se volvió viral. Al ser cuestionado sobre la posibilidad de reencontrarse con algunos de sus excompañeros del legendario elenco de Chespirito, el actor no dudó en usar una de sus frases más icónicas para dar una respuesta tajante.

La declaración fue emitida durante una entrevista con el programa de televisión peruano Amor y Fuego, y rápidamente encendió las redes sociales, alimentando las tensiones históricas entre los miembros del elenco original. Estas tensiones, aunque conocidas por muchos, parecen haberse endurecido con el paso del tiempo.

Carlos Villagrán ‘Quico’ / Redes sociales

Carlos Villagrán reaviva tensiones con María Antonieta de las Nieves y Édgar Vivar, elenco del Chavo del 8

La polémica se desató cuando una reportera le preguntó a Villagrán si estaría dispuesto a encontrarse con sus antiguos colegas, María Antonieta de las Nieves la ‘Chilindrina’ y Édgar Vivar el ‘Señor Barriga’.

Sin rodeos, Villagrán replicó con una frase célebre de su personaje:

“Yo no me junto con esa chusma”. Carlos Villagrán

Dejando claro que no tiene intención de participar en ningún reencuentro nostálgico.

El actor añadió con seriedad: “Ellos tienen sus motivos, sus razones. Todo eso. Los respeto a todos, pero no. Los periodistas, yo sé que quieren que nos juntemos otra vez, pero si no se da, no se da”.

La reacción en redes fue inmediata. Mientras algunos seguidores defendieron su derecho a tomar distancia, muchos fanáticos expresaron tristeza por la falta de armonía entre los artistas que protagonizaron uno de los programas más queridos de la televisión latinoamericana.

María Antonieta de las Nieves, ‘la Chilindrina’, Carlos Villagrán, ‘Kiko’, se reencuentran en Hoy día / IG: @chespirito_rgb / YT: Hoy día

¿Por qué no se llevan bien los actores del Chavo del 8? Las polémicas entre personajes

El Chavo del 8 no solo fue un fenómeno cultural en América Latina, sino también una fábrica de recuerdos entrañables para varias generaciones. Sin embargo, tras la muerte de Roberto Gómez Bolaños en 2014, las disputas entre los actores del elenco original se han hecho más visibles.

Diferencias por los derechos de los personajes, declaraciones cruzadas y la ausencia de algunos miembros en homenajes clave han alimentado una narrativa de conflicto constante.

Carlos Villagrán, quien mantuvo un distanciamiento con Gómez Bolaños durante varios de sus últimos años, ha sido especialmente reservado sobre sus relaciones con otros actores del elenco. María Antonieta de las Nieves, por su parte, ha expresado en diversas entrevistas su deseo de que prevalezca el legado artístico por encima de los problemas personales, aunque también ha sido crítica con algunos compañeros.

Édgar Vivar, por otro lado, ha optado por mantener una postura más conciliadora, participando en múltiples homenajes y entrevistas donde destaca los buenos momentos vividos en el programa. No obstante, la posibilidad de reunir al elenco completo parece cada vez más lejana.

Carlos Villagrán y ‘Chespirito’ / Redes sociales

¿Carlos Villagrán producirá su propia serie biográfica contradiciendo Chespirito: Sin querer queriendo?

Carlos Villagrán generó gran sensación en su visita a Perú. Su presencia atrajo la atención de la prensa, especialmente por el estreno de la serie Chespirito: Sin querer queriendo, una producción de los hijos de Roberto Gómez Bolaños que ha generado opiniones divididas. Cuando fue interrogado sobre la serie producida por HBO Max, se limitó a declarar: “Yo no he visto la serie”.

Añadió que el público es libre de formarse su propia opinión sobre su trayectoria, basándose en lo que vieron durante sus años de trabajo. “No hagas caso a eso. Si viste mi trabajo, tú califícame. Si Quico era presumido, no significa que yo lo sea toda la vida. Acá estoy dándote una entrevista. No lo soy, soy feliz”.

Reafirmó que su esencia y verdad están presentes en cada episodio del programa original, y que para él eso es suficiente. “Mi verdad está impresa en los programas, lo demás es lo de menos. El chiste es ser feliz”, expresó con convicción, alejándose de las polémicas.

Finalmente, Villagrán descartó completamente la posibilidad de contar su propia historia a través de una bioserie. No tiene interés en competir con las versiones que puedan circular ni en aclarar episodios del pasado. Cuando se le preguntó si consideraría hacer una producción sobre su vida, fue categórico:

“Nunca. No voy a hacer una bioserie. Yo estoy feliz con lo que hice”. Carlos Villagrán

Su paso por Perú dejó claro que, más allá de los conflictos o interpretaciones ajenas, Carlos Villagrán prefiere quedarse con lo vivido y con la conexión que aún mantiene con su público.

