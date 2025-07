La Chilindrina causa alarma: tras aparecer en silla de ruedas ahora aseguran que “ya no puede hablar”

La preocupación por el estado de salud de María Antonieta de las Nieves comenzó hace unos días, cuando fue captada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México movilizándose en silla de ruedas. Las imágenes transmitidas por el programa Ventaneando generaron muchas dudas entre sus fans, quienes la reconocen por su icónico personaje de ‘la Chilindrina’ en El Chavo del 8. A esto se sumó una aparición reciente en la que, además de notarse su fragilidad física, también presentó serias dificultades para hablar, lo que elevó aún más las alarmas entre sus seguidores.

La escena causó alarma, pero también confusión, ya que en muchos aeropuertos se ofrece este tipo de servicio a personas de la tercera edad sin que eso signifique un diagnóstico médico preocupante.

Aun así, el impacto de ver a una figura tan querida en silla de ruedas fue fuerte para su público. Más aún porque semanas antes se había mostrado lúcida y animada en sus redes y entrevistas. El contexto se volvió aún más delicado con su siguiente aparición pública.

Así fue captada María Antonieta de las Nieves / Ventaneando

Mira: Chespirito: Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños no tuvieron hijos por esta poderosa razón

¿Qué le pasó a la voz de ‘la Chilindrina’ y por qué ya no puede hablar con normalidad?

Lo que más inquietó a sus seguidores fue ver a María Antonieta de las Nieves recientemente en el programa Esta Noche de la televisión peruana, donde apareció caracterizada como ‘la Chilindrina’. Aunque el momento fue emotivo. Porque compartió escenario con Paola Montes de Oca, la actriz que la interpreta en la serie biográfica de Chespirito: sin querer queriendo, lo que llamó poderosamente la atención fue su dificultad para hablar.

En redes sociales, el debate estalló: muchos afirmaron que ya no puede articular bien las palabras, que arrastra la voz, habla lento y hace muecas con la mandíbula.



“Ya no puede hablar nuestra Chilindrina”

“parece que algo le cuesta al hablar, ¿tuvo un derrame?”

y “se ve muy enferma”, fueron algunos de los comentarios.

Algunos usuarios atribuyen estos cambios al uso de implantes dentales, mientras que otros creen que podría tratarse de fibromialgia, enfermedad que ella misma ha reconocido padecer desde hace años. Lo que sí es notorio es que su voz, la misma que por décadas hizo reír a generaciones, ya no suena igual, y eso ha despertado tristeza y nostalgia entre su público.

Este video encendió las alarmas entre los fans de la Chilindrina:

Lee: ¿El profesor Jirafales estaba casado? La teoría que cambiaría por completo la historia con doña Florinda

¿Qué tiene ‘la Chilindrina’?

Hasta el momento, no existe un diagnóstico oficial que indique que María Antonieta de las Nieves sufra una enfermedad grave, la actriz ha declarado públicamente que padece fibromialgia, una condición crónica que causa dolor muscular generalizado, fatiga, y en algunos casos, problemas de movilidad y habla. Esta enfermedad podría explicar los cambios físicos y vocales que sus seguidores han notado recientemente.

Sin embargo, también ha confesado que ya ha dejado listos sus preparativos funerarios “para no dejarle problemas a nadie”, según dijo en 2023.

En la entrevista en Perú, se mostró agradecida con Paola Montes de Oca por interpretarla y le dedicó unas palabras muy emotivas: “Fue el regalo más bello que la vida me pudo dar”. No obstante, muchos coincidieron en que físicamente ya no se encuentra en condiciones de seguir haciendo apariciones públicas.

Mira: ‘Chespirito: Sin querer qureriendo’: Así fue como nació ‘El Chavo del 8’, según el capítulo 4 de la serie

¿María Antonieta de las Nieves se retira como ‘la Chilindrina’?

En redes sociales, los mensajes son divididos, pero la mayoría coincide en que ya debería retirarse de los escenarios.



“Deberían dejarla descansar y no exponerla en TV”

“Mi Chilindrina no puedo verte así”

“Se ve tan cansada, pobrecita”, fueron solo algunas de las frases que dejaron sus fans tras verla en Perú.

A sus 75 años, María Antonieta sigue recibiendo el cariño del público, pero también enfrenta la presión de seguir vigente en un medio que pocas veces perdona el paso del tiempo. Algunos la defienden asegurando que “no es ridiculez que aún se vista así” y que “envejecer no tiene nada de malo”. Otros opinan que debería priorizar su salud y dejar de revivir un personaje tan exigente físicamente.

Lo cierto es que las imágenes de su rostro y su voz apagada contrastan profundamente con la energía con la que saltaba y gritaba “¡Fíjate, fíjate, fíjate!” en los viejos episodios de El Chavo del 8.

Maria Antonieta de las Nieves “la Chilindrina” tendrá una aparición en la bioserie de “Chespirito”. / Instagram: @lachilindrina_oficial

Aunque muchos se preguntan si María Antonieta de las Nieves se retirará definitivamente de los escenarios, la actriz ya ha anunciado que está en proceso de despedida. En entrevistas recientes, confesó que su edad y estado físico le han llevado a considerar el retiro, y que su participación en la obra Los huevos de mi madre podría ser su última gira.

“No quiero dar lástima”, declaró, dejando claro que, aunque el cariño del público sigue intacto, su cuerpo ya no le permite interpretar a la Chilindrina con la misma energía de antes.