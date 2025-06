La Chilindrina rompe el silencio sobre Chespirito y su enemistad: ¿Se arrepiente?

María Antonieta de las Nieves y Roberto Gómez Bolaños trabajaron juntos durante más de dos décadas, dando vida a dos de los personajes más entrañables de la televisión latinoamericana: la Chilindrina y el Chavo. Sin embargo, tras el final del programa, la relación entre ambos se deterioró por desacuerdos legales y personales.

De las Nieves luchó durante años por los derechos de su personaje, enfrentándose incluso a la televisora y al propio Chespirito, quien no estuvo de acuerdo con que ella continuara usándolo de manera independiente. El distanciamiento se mantuvo hasta la muerte del comediante en 2014.

A propósito del reciente anuncio del regreso de la nueva serie producida por Grupo Chespirito y HBO Max, Chespirito: Sin querer queriendo, la Chilindrina rompió el silencio en una entrevista en la que abordó sus sentimientos encontrados sobre este retorno, el conflicto no resuelto con su creador y su postura ante Florinda Meza, viuda de Gómez Bolaños.

La Chilindrina / Redes sociales

Mira: Eugenio Derbez recordó la vez que fracasó en la TV y Chespirito tuvo que escribirle para que no se rindiera

¿Por qué la Chilindrina no se reconcilió con Chespirito?

María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como “la Chilindrina”, volvió a captar la atención del público con una entrevista donde abordó temas sensibles como su relación con Chespirito, la vigencia del programa El Chavo del 8, y su opinión sobre Florinda Meza.

La actriz aseguró que del elenco original hay dos integrantes con los que conserva buena amistad: “A Edgar Vivar lo quiero muchísimo. Ya nada más me queda Edgar y Quico. A Quico casi no lo veo, pero cuando lo veo nos vemos con mucho cariño, nos vamos a comer juntos, o sea, así muy bien.”

Sin embargo, a corazón abierto, reveló que lamenta no haberse reconciliado jamás con Roberto Gómez Bolaños, ‘Chespirito’. “Lo intenté muchas veces y nunca se pudo. Pero él me está viendo y sabe que yo lo quise mucho”, confesó con nostalgia. Recordó su último encuentro con él en Miami:

“Me dio un abrazo y un beso que dije: ‘Ay, qué bonito’. Aunque el público y la prensa no se hubieran dado cuenta, para mí, todo cambió en ese momento”. María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina

La actriz dejó claro que no supo si Florinda Meza tuvo algo que ver con ese reencuentro: “No tengo ni idea”, dijo sin querer ahondar en detalles. Sobre las tensiones del pasado, reconoció que el tiempo le ha dado una nueva perspectiva, aunque no fue suficiente para sanar viejas heridas.

La Chilindrina reaparece tras anunciar su retiro / Redes sociales

Lee: Florinda Meza reaparece en redes por el estreno de ‘Chespirito: Sin querer queriendo'; ¿envía advertencia?

¿Qué opina María Antonieta del regreso a la televisión de la serie “El Chavo del 8"?

A pesar de las polémicas y el paso de los años, la Chilindrina celebra el regreso de la serie El Chavo del 8 a la televisión. “Significa volver a empezar una carrera después de tantos años. Bendito sea Dios que me dio la oportunidad de nuevamente estar al aire como si fueran programas nuevos”, expresó con entusiasmo. Aunque su participación será limitada, ya que solo aparece como actriz invitada en el sexto capítulo, su emoción es evidente.

Cuando se le preguntó si Florinda Meza tuvo algo que ver con este regreso, fue tajante: “Yo no creo que ella haya tenido nada que ver. Yo creo que todo fue con Roberto chico”. Sin embargo, trató de no entrar en controversias y agregó diplomáticamente: “Qué bueno que logran cosas bonitas para todos. Me parece estupendo”. A pesar de su respuesta cuidadosa, dejó claro que no tiene comentarios adicionales sobre Meza: “Ay, linda, yo no tengo nada que comentar de esa señora, perdón”.

Durante la entrevista, también aprovechó para responder a las críticas hacia El Chavo del 8 por no representar al “México real”: Nos criticaron desde un principio y el programa duró 40 años al aire. ¿Qué más podemos pensar?”.

Cree firmemente que el humor del programa sigue siendo válido para nuevas generaciones: “Las nuevas generaciones lo van a tomar igual de bien que las antiguas. Todo el mundo dice nuestros dichos hasta la fecha”.

Ve: ‘Chespirito: Sin querer queriendo': Actor que da vida a ‘Quico’ revela cómo fue interpretarlo; VIDEO

¿Cómo se mantiene vigente la Chilindrina tras 52 años de carrera?

A sus 74 años, María Antonieta sigue girando por el mundo como la Chilindrina, personaje al que dio vida por primera vez en 1971 y del que mantiene viva su esencia que le dio fama internacional.

“Tengo un récord Guinness por ser la única actriz que ha hecho un solo personaje de niña durante tantísimos años”, recordó con orgullo. También mencionó su libro “Había una vez una niña en una vecindad”, que ya va por su segunda edición, y adelantó que próximamente dará una “sorpresa muy fuerte” relacionada con su carrera, aunque descartó que sea una serie biográfica, al menos por ahora.

Mira: Protagonista de ‘Chespirito: Sin querer queriendo’ se defiende por críticas a su estatura; VIDEO

¿La Chilindrina cobra por fotos tras críticas a Carlos Villagrán, Quico?

Uno de los puntos más comentados de su entrevista fue su postura sobre cobrar por fotos y es que recientemente a Carlos Villagrán, Quico, los criticaron por esta práctica. “Sí, yo también cobro por las fotografías. Cuando estoy en el circo o en eventos especiales como la Chilindrina, también se cobran porque si no, no acabas nunca. Si hay 20,000 personas en un estadio, ¿cómo te vas a sacar 10,000 fotos?”, justificó. Para ella, las fotos son una solución más rápida que los autógrafos: “Con una sola persona tenemos que dar autógrafos para 10 o 15 porque nos quieren muchísimo. Sin embargo, con una foto se encargan y les encanta”.

A pesar de todo, no se queja del cariño del público. Agradece el reconocimiento que ha recibido en diversos países, como el premio otorgado en Maryland por sus 52 años de trayectoria: “Me dio muchísimo gusto recibirlo. Dicen que soy una de las mejores actrices. Bueno, eso dicen ellos”.

Finalmente, cuando se le preguntó si ha valido la pena el precio de la fama, respondió con sencillez: “Es una satisfacción enorme y bendito sea Dios que ya existen las cámaras para sacarnos las fotos”.

Así lo dijo María Antonieta de las Nieves: