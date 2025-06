Florinda Meza reaparece en redes por el estreno de ‘Chespirito: Sin querer queriendo'; ¿envía advertencia?

Ahora que ‘Chespirito: Sin querer queriendo’ ha llegado a las pantallas, la polémica en torno a la vida personal del comediante vuelve a ser tema de conversación y una de las principales protagonistas es Florinda Meza, viuda de Gómez Bolaños.

La actriz detrás de ‘doña Florinda’ expresó anteriormente su inconformidad con la realización de este proyecto, pues según ella, no fue consultada. No obstante, permitió que siguiera adelante en tanto no se utilizara su nombre. Aun así, todo mundo está expectante de su reacción, y ahora que reapareció en redes en víspera del estreno de la serie, lanzo un mensaje a todos sus seguidores. ¿Qué dijo?

Protagonista de ‘Chespirito’, ¿tiene miedo de las reacción de Florinda Meza? / Captura de pantalla de ig: @florindamezach1, @steammaxla

¿Qué ha dicho Florinda Meza sobre ‘Chespirito: Sin querer queriendo’?

Fue a finales de mayo, a una semana del estreno, que Florinda Meza reveló su reacción al primer vistazo de ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, luego de ser abordada por medios como ‘Ventaneando’, quienes fueron directo al grano.

La actriz admitió que no se sentía contenta, pero tampoco indiferente por el nuevo proyecto sobre Gómez Bolaños: “No estoy contenta, pero tampoco puedo decir que no me interese. No puedo opinar mucho porque un avance no dice mucho”, declaró la intérprete de ‘la Chimoltrufia’.

Otras de las primeras impresiones que compartió Meza fue acerca de Pablo Cruz como ‘Chespirito'; señaló que no podía hablar mucho al respecto porque hasta que vea la serie podrá confirmar si “tiene el tipo de persona”. Sin embargo, sí enfatizó en que el actor es más alto que Gómez Bolaños.

Florinda Meza opinó sobre ‘Chespirito Sin querer queriendo'; ¿está enojada? / Captura de pantalla de X: @saleelsoltv, Max

¿Florinda Meza lanza advertencia por estreno de ‘Chespirito: Sin querer queriendo?

Ahora, en medio del estreno de ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, Florinda Meza reapareció en redes a unas horas de la emisión del primer capítulo de la nueva bioserie.

Fue a través de sus cuentas de Instagram y X que Florinda compartió una foto de sí misma con un texto en el que agradecía a todos sus seguidores por acompañarle durante durante más de 50 años:

“Hemos estado siempre juntos, en las risas y la diversión, pero también en las emociones, el melodrama y la inspiración. Su cariño es mi mayor alegría”, declaró Meza.

Por otro lado, uno de sus seguidores aprovechó para preguntar por lo que todo el mundo está esperando: Su opinión sobre la bioserie de ‘Chespirito’. Ante la petición, la actriz respondió con sencillez: “Cuando vea la serie podré opinar”.

Florinda Meza declara que opinará sobre la bioserie de ‘Chespirito’ cuando la vea / Redes sociales

¿Florinda Meza podría demandar por la bioserie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’?

En gran medida la expectación que se tiene por la reacción de Florinda Meza a la nueva bioserie producida por el hijo ‘Chespirito’, Roberto Gómez Fernández, tiene que ver precisamente con las acciones legales que la actriz podría emprender en su contra, aunque lo cierto es que ella misma ya ha declarado que no busca demandar a nadie.

Fue justamente hace un año cuando solicitó que no se utilizara su nombre en el proyecto a fin de evitar problemas con los hijos del “amor de su vida":

“No pueden usar ni mi historia, ni mi vida, ni mi nombre libremente. No estoy demandando. Nunca hubiera querido ni quiero estar en conflicto con los hijos del amor de mi vida. Lo que se está haciendo es otra cosa, que no es demandar”. Florinda Meza

La solución para esta petición fue que, en efecto, el nombre de Florinda Meza no se utilizó en la serie, pero sí el personaje, sólo que ahora se llama: ‘Margarita Ruiz’ y es interpretado por Bárbara López.

No obstante, falta ver cómo es desarrollado en los próximos capítulos, pues en el primer avance de la serie se puede observar un acercamiento entre este personaje y el de ‘Chespirito’ que sugiere una infidelidad de la que mucho se ha hablado, y por la que Florinda Meza podría tomar cartas en el asunto.