Protagonista de ‘Chespirito: Sin querer queriendo’ se defiende por críticas a su estatura; VIDEO

‘Chespirito: Sin querer queriendo’, la nueva bioserie basada en la vida y obra de Roberto Gómez Bolaños, ‘Chespirito’, se estrena el jueves 5 de junio, pero desde antes de iniciar, el foco está puesto en el reparto que traerá de nuevo a la vida a algunos de los personajes más queridos de la televisión mexicana, por lo cual puede decirse que hay cierta expectativa en el trabajo de los actores.

Pablo Cruz, protagonista de la serie, es uno de los que tiene el mayor reto pues se pondrá en la piel del querido comediante. Ya le han preguntado a otras personas como a la viuda de Chespirito, Florinda Meza, su opinión sobre la interpretación de Pablo, pero ella señaló un detalle en la estatura del actor. Ahora Pablo Cruz responde y se defiende. ¿Qué dijo?

Te puede interesar: Actor que será al señor Barriga en la bioserie Chespirito, ‘Sin querer queriendo’ tuvo traumático accidente

¿Qué dijo Florinda Meza sobre Pablo Cruz como Roberto Gómez Bolaños en ‘Chespirito: Sin querer queriendo’?

La opinión de Florinda Meza sobre ‘Chespirito: Sin querer queriendo’ es posiblemente una de las más esperadas y hasta cierto punto también temida, pues cabe recordar que la viuda de Gómez Bolaños no estuvo de acuerdo con la realización del proyecto, ya que no fue consultada en un principio por los hijos del comediante.

No obstante, recientemente compartió una primera impresión en un encuentro con la prensa donde le preguntaron su opinión de la serie. Ella dejó en claro que no está contenta, pero tampoco es indiferente, pues al ser un proyecto que toca el legado de ‘Chespirito’, mismo que quedó a su cuidado, la intérprete de ‘doña Florinda’ le concede el beneficio de la duda.

Los reporteros también aprovecharon para preguntarle acerca de Pablo Cruz, quien encarna a Roberto. Florinda no dio muchos detalles, pues alegó que el avance de la serie no es suficiente para opinar, pero sí arrojó un comentario sobre un aspecto físico del actor:

“Cuando lo vea te voy a decir si es el tipo de persona, aunque está un poquito más alto”, sentención Florinda Meza.

Florinda Meza opinó sobre ‘Chespirito Sin querer queriendo'; ¿está enojada? / Captura de pantalla de X: @saleelsoltv, Max

No te pierdas: El hijo de Rubén Aguirre reveló la verdad de la muerte de su padre, quien fue el ‘profesor Jirafales’, VIDEO

¿Pablo Cruz, protagonista de ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, se defiende de críticas a su estatura?

Durante una conferencia de prensa por el estreno de ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, los medios tuvieron la oportunidad de abordar al reparto individualmente para preguntas específicas.

Cuando se encontraron con Pablo Cruz, tocaron inevitablemente el tema de su estatura comparada con la del difunto Roberto Gómez Bolaños. Cruz es más alto al medir 1.75 m, mientras que ‘Chespirito’ medía 1.60 m.

Los reporteros le señalaron que el propio Roberto Gómez Fernández le dijo al actor durante su casting que era muy alto, más alto que su papá; al igual que Florinda Meza lo consideró demasiado alto para interpretar a su ‘chaparrito’.

Sobre esto, el intérprete de ‘El estudiante’ declaró: “Bueno, ya verán la serie completamente terminada y, dejaremos que la gente juzgue y que hablen, y que compartan y gocen de esta serire”, que produce el hijo del querido humorista mexicano.

Échale un ojo: ‘Chespirito: Sin querer queriendo': ¿Por qué el personaje de Florinda Meza llevará otro nombre en la serie?

¿Cómo fue el proceso de Pablo Cruz para convertirse en ‘Chespirito’?

Lo cierto es que Pablo Cruz, el actor que será ‘Chespirito’ en la nueva bioserie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, tampoco se veía con el personaje. En entrevista con TVNotas, el intérprete reveló cómo fue su proceso para ser ‘Chespirito':

“Cuando me llegó el casting, la verdad no me veía con el personaje, pero para nada. Lo fui preparando y fui pasando los filtros, porque la verdad fue un camino largo el tema de la audición. Cuando ya me dijeron que me había quedado, sí me entró un poco de miedo, pero ya en set se fue”.

Sobre los principales retos físicos que le ha demandado su trabajo al interpretar a ‘Chespirito’, Cruz reveló un peculiar detalle: “Sí hubo una adaptación física. Bajé de peso y tenía que estar rasurándome casi a diario, porque Roberto era lampiño, y yo soy súper velludo. Entonces me tenía que estar quitando todo el pelo en brazos, piernas, pecho y donde más se viera. ¡Harto rastrillo!”

Sobre lo que pudo apreciar del personaje y la persona de Roberto Gómez Bolaños, Pablo Cruz Guerrero destacó que: (Chespirito) era un hombre brillante. Él tenía un gran don para jugar con las palabras. Espero que algo de eso se me haya pegado”, concluyó.

‘Chespirito: Sin querer queriendo’ se estrena este jueves 5 de junio por HBO Max, plataforma de streaming en la que se estará liberando un episodio nuevo semanalmente. ¡No te la pierdas!