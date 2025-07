Florinda Meza: La critican por decir que le desespera su “servidumbre”; la tachan de clasista

Florinda Meza vuelve a estar en el ojo del huracán. Un viejo fragmento de una entrevista que ofreció en 2023 resurgió en redes sociales y desató una nueva ola de críticas hacia la actriz, a quien ahora acusan de clasismo por referirse a sus empleados del hogar como “servidumbre”.

La también viuda de Roberto Gómez Bolaños no ha dejado de generar controversia en los últimos meses tras el estreno de la serie “Chespirito: Sin querer queriendo” que destapó que su romance con Roberto Gomez Bolaños, inició cuando este aún estaba casado con Graciela Fernández y ella comprometida con Enrique Segoviano.

Distintos momentos de entrevistas pasadas han salido a la luz, en las que su manera de expresarse o sus actitudes han sido interpretadas como poco empáticas, imprudentes o incluso agresivas. Pero esta vez, el señalamiento fue claro: clasista.

Florinda Meza causa indignación al hablar de su “servidumbre” en entrevista

Durante su participación en el programa “La saga”, conducido por Adela Micha, Florinda Meza habló de su vida personal, su juventud y su carrera artística. Entre recuerdos y anécdotas, sorprendió al compartir cómo sigue siendo muy activa a su edad, al grado de que eso la hace perder la paciencia:

“He hecho mucho en mi vida. Siempre he sido muy inquieta. Era estudiante y tenía trabajo, en las mañanas era secretaria. Yo no dormía. Siempre he sido hiperactiva, todavía lo soy ahorita, me desespera que mi servidumbre camine más despacio que yo”, declaró Meza con total naturalidad.

La palabra “servidumbre” y la forma en que se refirió a su equipo doméstico no tardaron en provocar reacciones en redes sociales, en las que muchos usuarios la tacharon de clasista, elitista y desconectada de la realidad.

Redes explotan contra Florinda Meza: “Doña Florinda no era un personaje, era ella misma”

Las críticas no se hicieron esperar. Frases como “Servidumbre es la palabra del clasismo puro”, “Tan solo llamarla servidumbre me parece humillante”, y “Doña Florinda no era un personaje, ella era ella misma” inundaron los comentarios. Algunos incluso cuestionaron si esa forma de hablar refleja su verdadera personalidad fuera de la pantalla.

Esta no es la primera vez que Florinda genera polémica por sus declaraciones. Recientemente fue muy criticada por decir que los hijos de Chespirito tenían “defectos” y también se viralizó un video donde supuestamente golpea a Roberto Gómez Bolaños en la cabeza durante una entrevista.

Usuarios defienden a Florinda Meza tras polémico comentario sobre la servidumbre

A pesar de la ola de críticas, algunas voces han salido en su defensa. Hay quienes argumentan que Florinda Meza pertenece a otra generación en la que el lenguaje era diferente y ciertas expresiones eran comunes.

“La realidad es que la señora Florinda es de otra generación. En ese tiempo se utilizaban otras maneras de hablar, había muchas cosas que hoy no se toleran y antes eran normales”, opinó un usuario tratando de suavizar la polémica.

