Florinda Meza: Así condicionó a Chespirito ¿para que dejara a su esposa?: “Quiero ser la mujer, no una más”

Durante esta semana, comenzaron a viralizarse testimonios en los que señalan a la actriz y también productora, Florinda Meza, de controlar a Chespirito. Uno de los relatos más reveladores se hizo recientemente en televisión nacional, por María Luisa Valdés Doria que aseguró haber presenciado maltratos directos de Meza a Chespirito.

Toda esta ola de polémica se desató luego del lanzamiento de la serie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’ que ha revivido el interés por la vida personal de Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza, una de las parejas más emblemáticas del entretenimiento en América Latina. Aunque su amor surgió en los sets de grabación y su historia estuvo marcada por momentos complejos y decisiones contundentes.

¿Qué condición le puso Florinda Meza a Chespirito cuando empezaron su relación?

En una entrevista realizada en 2015 por Gustavo Adolfo Infante, Meza reveló una de las condiciones fundamentales que le planteó al creador del Chavo del 8 cuando comenzaron a tener una relación. “Le dije: yo no quiero ser una mujer más, yo quiero ser ‘la mujer’”, declaró la actriz, subrayando que no estaba dispuesta a mantener una relación clandestina o secundaria.

Meza relató que, aunque entendía que Chespirito estaba casado con Graciela Fernández, madre de sus seis hijos, ella fue clara desde el inicio: “No me interesa si no te puedes divorciar ahora, pero yo quiero ser la mujer, no una más”.

Según sus palabras, Gómez Bolaños respondió con una de las frases románticas que tanto lo caracterizaban: “Cuando un vaso está lleno, no le cabe nada más”.

¿Cuándo comenzó el romance entre Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños?

La relación entre Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños se fue forjando durante años de trabajo conjunto en los exitosos programas que conquistaron a millones.

En una entrevista con Pati Chapoy para Ventaneando, Meza recordó que, después de cinco años de cercanía profesional, el romance comenzó durante una gira artística en Chile. Fue allí donde, según relató, se atrevió a decirle: “Si quieres besar a alguien, ¿por qué no me besas a mí?”.

Ese momento marcó el inicio de una relación que trascendería décadas, enfrentando críticas, rumores y la dificultad de Gómez Bolaños para separarse legalmente. “Después del beso y esa plática en Chile, le puse las condiciones”, explicó Meza. “Él me dijo que intentaría separarse, pero no era fácil que le dieran el divorcio”.

De amantes a compañeros de vida; la vida de Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños

A pesar de los obstáculos, la actriz contó que su relación duró solo algunos meses antes de que Chespirito tomara una decisión definitiva. “Realmente tuvimos muy pocos meses de relación, no llegó ni a un año. Y a finales de 1977 llegó a mi casa con lo que llevaba puesto… se separó de su esposa y vivió conmigo”, aseguró.

Después de más de dos décadas de unión libre, se casaron el 19 de noviembre de 2004, en una ceremonia privada en la Ciudad de México. Estuvieron juntos hasta el fallecimiento del comediante en 2014.

En una entrevista más reciente de 2023 con Adela Micha para La Saga, Meza se abrió emocionalmente: “Haber vivido un amor intenso, yo creo que es una experiencia que muchos no han vivido”. También confesó un momento íntimo: “Yo no sabía, pero la primera vez que hicimos el amor hasta lo dije. Él me dijo que lo dije, yo pensé que lo había pensado: ‘Ah, era esto’”.

A lo largo de los años, Florinda Meza ha defendido su historia de amor con Roberto Gómez Bolaños, reconociendo los retos que enfrentaron, pero también la intensidad de una relación construida sobre respeto, pasión y complicidad profesional. “Él siempre decía cosas hermosas… a mí siempre me dijo cosas hermosas”, concluyó.

