Revelan que Florinda Meza controlaba a Chespirito durante entrevistas: “Lo pateaba”

El regreso de Roberto Gómez Bolaños a la conversación pública, ahora a través de la serie biográfica Chespirito: Sin querer queriendo, ha abierto nuevas heridas que nadie esperaba. Si bien el programa busca rendir homenaje al icónico comediante, lo cierto es que ha generado un vendaval de reacciones, especialmente en torno a la figura de su viuda, Florinda Meza. Mientras la producción, escrita por sus hijos, avanza capítulo a capítulo mostrando detalles íntimos de la vida del creador del Chavo del 8, voces del medio artístico comienzan a señalar que la realidad entre Meza y Gómez Bolaños habría sido mucho más complicada de lo que imaginábamos.

Con testimonios que han comenzado a viralizarse, la actriz y también productora ha sido señalada de haber tenido actitudes autoritarias, controladoras e incluso agresivas con el actor. A medida que el contenido de la serie sale a la luz, también lo hacen las experiencias de quienes compartieron momentos con la pareja en el pasado. Uno de los relatos más fuertes fue expuesto recientemente en televisión nacional, por una periodista que asegura haber presenciado maltratos directos hacia Chespirito.

Florinda Meza / Redes sociales

¿Qué dijo la periodista, Ana María Alvarado, sobre los maltratos de Florinda Meza a Chespirito?

Durante una emisión del programa Sale el sol, la periodista Ana María Alvarado hizo una revelación que dejó helados a los televidentes. La comunicadora relató que en varias entrevistas que realizó a la pareja, Florinda Meza tenía un control total sobre lo que decía Roberto Gómez Bolaños, al punto de corregirlo e interrumpirlo constantemente. “A mí me tocó presenciar cómo no lo dejaba hablar, cómo lo controlaba”, dijo Alvarado, quien ha cubierto la fuente de espectáculos por décadas.

Pero lo más impactante fue cuando Joanna Vega-Biestro, otra de las panelistas del programa, recordó: “Tú viste cómo lo pateaba, ¿no?”, a lo que Ana María respondió: “Sí, por debajo de la mesa. No era una patada fuerte, pero sí un golpecito para callarlo”. Aunque pudiera parecer una acción leve, ambas coincidieron en que se trataba de una forma de agresión pasiva que, repetida con frecuencia, puede convertirse en un patrón preocupante.

El tema cobró aún más fuerza cuando Alvarado recordó una frase dicha por el propio Chespirito en una ocasión: “Ella me puede hasta envenenar, porque me da lo que quiere”. Un comentario que, con el paso del tiempo, ha tomado nuevas connotaciones.

¿Florinda Meza demandará por lo que se muestra en la serie de Chespirito: Sin querer queriendo?

Ante el retrato que la serie “Chespirito: Sin querer queriendo” está mostrando de la relación de Florinda Meza con Roberto Gómez Bolaños, la actriz y productora decidió no quedarse de brazos cruzados. Según informó Ana María Alvarado, la actriz ya inició una demanda formal en contra de la plataforma que transmite la bioserie y de los responsables del guion, quienes serían, según se sabe, dos de los hijos del fallecido comediante: Roberto Gómez Fernández y Paulina Gómez Fernández.

“Florinda ya cambió de despacho legal, y está actuando porque, dentro del testamento, ella tiene derechos sobre la imagen de Chespirito”, explicó Alvarado. Según la viuda del actor, los productores de la serie utilizaron tanto su imagen como la de Gómez Bolaños sin consultarle ni pedirle autorización, lo que considera un daño directo a su reputación y al legado de su esposo.

¿Cómo es la relación entre Florinda Meza y los hijos de Chespirito actualmente?

La tensión entre Florinda Meza y los hijos de Chespirito no es nueva, pero la serie ha sacado a flote viejas heridas. En entrevistas recientes, tanto Roberto como Paulina Gómez Fernández hablaron sobre su relación con la actriz. “Ella me abrió puertas y me recibió muy bien cuando empecé a trabajar con mi padre”, comentó el productor, intentando mantener una postura neutral.

Paulina, por su parte, fue más emocional: “Yo ya sané. Fui a terapia. Enfrenté lo que pasó. La serie no es una venganza. Simplemente contamos lo que vivimos”. Ambos coincidieron en que el objetivo del proyecto no es dañar a Meza, sino mostrar facetas poco conocidas de su padre.

