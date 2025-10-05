La actriz mexicana casi muere a manos de su esposo famoso ganador del Óscar, su historia de vida

La época del Cine de oro mexicano está llena de historias de éxito, brillo y glamour, pero también de episodios oscuros que marcaron profundamente a sus protagonistas. Una de las más recordadas es la de Katy Jurado, la primera actriz mexicana nominada al Óscar, quien vivió un matrimonio tormentoso con el reconocido actor estadounidense Ernest Borgnine, ganador de la misma estatuilla en 1956. Lo que comenzó como un romance de después terminó convirtiéndose en un infierno que casi le cuesta la vida.

¿Quién fue Katy Jurado y cómo llegó a Hollywood?

Katy Jurado nació en Guadalajara en 1924 y rápidamente se destacó en el cine mexicano gracias a su belleza, carácter y talento. Fue parte de la llamada Época de oro y, con el tiempo, conquistó Hollywood, trabajando en producciones de gran prestigio. Una de sus interpretaciones más grabadas fue en High Noon (1952), papel que le valió el Globo de oro como Mejor actriz de reparto.

Su carrera internacional la llevó a compartir escena con estrellas de la talla de Spencer Tracy en Broken Lance (1954). Fue en ese período cuando conoció a Ernest Borgnine en México, mientras él filmaba Vera cruz . Tras dos años de cortejo, aceptó iniciar una relación que parecía ser la consolidación de un gran amor.

Sin embargo, la actriz ya arrastraba un antecedente doloroso: su primer matrimonio con el actor mexicano Víctor Velázquez, padre de sus hijos Víctor Hugo y Sandra, había terminado en 1943. Pese a ello, Jurado aún creía en el amor y se dejó conquistar por Borgnine, quien la colmó de atenciones hasta que llegó a casarse.

¿Qué tipo de violencia sufrió Katy Jurado a manos de Ernest Borgnine?

El matrimonio con Borgnine se convirtió en una suplicio para Katy Jurado. Según los propios testimonios de la actriz, el ganador del Óscar mostró pronto un carácter irascible y agresivo. La celaba constantemente y la acusaba de serle infiel, incluso simulando en sueños que él mismo tenía.

La violencia escaló de forma alarmante: Jurado relató que en una ocasión su esposo intentó estrangularla, un hecho que ella misma narró años después en entrevista con Paty Chapoy: “La gente puede creerlo o no, pero me estaba ahorcando, me estaba matando”. El actor justificó su comportamiento asegurando que había soñado con su esposa acompañada de otro hombre.

Los episodios de agresión no quedaron en la intimidad. Durante el Festival de cine de Venecia, Borgnine la golpeó en público mientras se encontraban en Roma. Los fotógrafos captaron imágenes de la actriz con heridas en el rostro y un brazo fracturado, lo que desató un escándalo mediático internacional. Aquellas escenas mostraban la crudeza de la situación que enfrentaba la estrella mexicana.

¿Cómo logró Katy Jurado escapar de ese matrimonio violento con Ernest Borgnine?

El detonante para que Katy Jurado buscara la separación definitiva fue la intervención de su hijo mayor, Víctor Hugo. Indignado por el maltrato contra su madre, enfrentó directamente a Borgnine y le advirtió que lo mataría si no se alejaba de ella. Este hecho motivó a la actriz a interponer una demanda de divorcio y solicitar una orden de restricción que le prohibiera acercarse a ella ya su familia.

Después de su separación en 1963, Jurado se retiró temporalmente de los escenarios, atravesando un período de depresión. Fueron tres años de silencio antes de regresar al cine con la película Smoky (1966), retomando así una carrera que aún tenía mucho por dar. En la década de los setenta brilló en producciones como Pat Garrett y Billy The Kid (1973), donde dejó huella con interpretaciones cargadas de emoción y realismo.

Mientras tanto, Borgnine continuó su trayectoria en Hollywood, llegando incluso a aparecer en la cinta coral 11'09'’01 – 11 de septiembre de 2002, donde mostró un rostro amable y entrañable que contrastaba con el oscuro pasado que había compartido con la actriz mexicana.

