Actriz de contenido exclusivo grabó un video que se hizo viral durante un sismo en CDMX

La industria del contenido exclusivo se ha popularizado en últimas fechas. Un caso curioso es el de la sobrina de María Conchita Alonso, quien se dedica a la industria del contenido erótiexclusivoco desde hace unos años.

En una ciudad acostumbrada a los temblores, pero no a las reacciones inusuales durante ellos, el nombre de una actriz y creadora de contenido, se volvió tendencia nacional luego de publicar un video en el que se le ve en plena actividad mientras ocurría un sismo en la Ciudad de México. El material no solo despertó controversia en redes sociales, sino que reavivó el debate sobre el uso de plataformas digitales en momentos de emergencia.

¿Quién es la actriz de contenido exclusivo que grabó un vídeo mientras temblaba en CDMX?

Gia Kush se ha hecho popular tanto por su trabajo en contenido exclusivo como por su rol como creadora de contenido de forma autónoma. Inició su carrera colaborando con casas productoras convencionales del sector, pero con el tiempo optó por desarrollar y distribuir su propio material en plataformas de suscripción.

Además de su faceta como actriz, también ha ganado presencia como influencer en redes sociales, particularmente en Twitter y TikTok, donde publica su contenido y también opiniones personales y publicaciones que suelen generar controversia.

Uno de los momentos más destacados de su carrera ocurrió la noche del 7 de septiembre de 2021, durante un sismo de magnitud 7.1 con epicentro en Acapulco, el cual fue intensamente sentido en la Ciudad de México y en el que aprovechó para realizar un vídeo que se volvió viral.

Gia Kush, actriz cine para adultos / Redes sociales y canva

¿De qué trató el vídeo que la actriz de contenido exclusivo, Gia Kush, grabó durante un temblor?

En el clip, difundido originalmente por la propia Gia Kush a través de sus redes sociales, se le escucha decir con naturalidad y sin interrumpir la transmisión:

“Están bajando todos. A su pu... madre. Pues ni ped*, si voy a morir, voy a morir feliz.” Gia Kush

La frase se volvió viral casi de inmediato. Mientras algunos usuarios lo tomaron como una muestra de humor negro o irreverencia, otros señalaron una falta de responsabilidad civil ante una situación de riesgo.

Horas después, la joven publicó otro mensaje para explicar su decisión:

Así viví el sismo, hice repliegue contra la cama, hubiera bajado sin tan**, pero vivo en el piso 7. Mejor hice repliegue, y considerando el riesgo de muerte, opté por morir feliz. Disculpen las fachas Gia Kush, vía X

La publicación desató un torrente de comentarios divididos: desde quienes aplaudieron su espontaneidad hasta quienes la calificaron de frívola y egocéntrica.

¿Por qué el 19 de septiembre vive en la memoria colectiva de México?

La controversia resurgió el pasado 19 de septiembre de 2025, fecha en que México conmemora dos sismos devastadores: el de 1985 y el de 2017. Las autoridades han organizado simulacros, ofrendas y ceremonias en escuelas, plazas y centros de trabajo, como recordatorio de la importancia de estar preparados. En 1985 se contabilizaron cerca de 10 mil muertes, aunque reportes extraoficiales indican más de 30 mil. Por su parte, en 2017 fueron casi 300 fallecidos contabilizados.

Mientras la ciudad recuerda con solemnidad a las víctimas y se refuerzan los protocolos de seguridad, el episodio de Gia Kush sigue generando conversación. En parte por el contraste entre su actitud despreocupada y la gravedad del evento, pero también porque su historia refleja una nueva era en la que cada individuo puede ser narrador y protagonista de los hechos, sin filtro ni edición.

Hoy, Gia continúa su carrera como creadora de contenido independiente y mantiene una comunidad activa en plataformas como Instagram, TikTok y X, donde sigue mezclando irreverencia, humor y provocación. Pero su célebre frase, “Si voy a morir, voy a morir feliz”, quedó registrada no solo en redes, sino como uno de los momentos más insólitos en la larga historia sísmica de la capital.

