Eventos GRATIS en diciembre 2025: ¿Qué hacer en Navidad en CDMX? Agenda navideña, bazares y más

La Ciudad de México ya está lista para recibir la Navidad 2025 con una agenda llena de actividades para todas las edades. Desde clásicos como El Cascanueces hasta ferias temáticas y conciertos. Las distintas alcaldías, recintos culturales y espacios públicos preparan montajes especiales y experiencias inmersivas que esperan reunir a miles de familias.

Además de los escaparates tradicionales, este año la oferta se amplía con bazares temáticos, espectáculos gratuitos y actividades que combinan arte, música y gastronomía. A continuación, te presentamos una guía de todo las actividades que podrás encontrar en la CDMX.

Navidad CDMX 2025 / Redes sociales

¿Cuáles son los espectáculos navideños imperdibles en CDMX este 2025?

La cartelera decembrina arranca con uno de los clásicos más esperados:



El Cascanueces 2025: Fecha, hora y dónde

Otro espectáculo destacado es El Cascanueces con orquesta en vivo, que se presentará del 4 de diciembre de 2025 al 11 de enero de 2026 en el Centro Universitario Cultural de Coyoacán, con precios entre $400 y $500. A esto se suma la versión de la Compañía Nacional de Danza en el Auditorio Nacional, del 18 al 23 de diciembre, con boletos desde $470.50 y hasta $2,928.



Concierto sinfónico navideño 2025: Fecha, costo y cede

También figura el concierto sinfónico “Navidad en las Películas”, que se llevará a cabo del 12 al 14 de diciembre en el Centro Cultural Teatro I. El programa incluirá temas de cintas como El Grinch, Frozen y El expreso Polar. En paralelo, los conciertos Candlelight ofrecerán funciones navideñas el 19 y 20 de diciembre en El Cantoral, con piezas como Last Christmas y All I Want for Christmas Is You, con boletos desde $365.

El Cascanueces del Taller coreográfico de la UNAM / Facebook: Taller coreográfico UNAM

¿Qué actividades familiares y deportivas se confirmaron en CDMX para esta Navidad 2025 gratis?

Verbenas navideñas en CDMX 2025: Fecha y lugar

El mismo 14 de diciembre, el Ex Convento del Desierto de los Leones presentará la Navidad Medieval Encantada, con actividades como arquería, cetrería, danzas y un mercadillo temático. La entrada costará $200, mientras que menores de 10 años tendrán acceso gratuito.

La Verbena Navideña del Zócalo permanecerá hasta el 30 de diciembre, con tres árboles monumentales, alumbrado en edificios del Centro Histórico, piñata gigante, nieve artificial, feria artesanal y conciertos gratuitos de distintos géneros.



Pistas de hielo CDMX 2025: Dónde

Además, los visitantes podrán recorrer las tradicionales pistas de hielo gratuitas instaladas del 20 de diciembre al 5 de enero en las 16 alcaldías. Algunas de las ubicaciones confirmadas incluyen:



Parque Japón (Álvaro Obregón),

Parque Tezozomoc (Azcapotzalco),

Parque Las Américas (Benito Juárez) y

Deportivo Independencia (Tlalpan).

El Paseo Nocturno Navideño se llevará a cabo el sábado 28 de diciembre, con un recorrido de 19 kilómetros desde Fuente de Petróleos hasta la Glorieta del Ahuehuete, disponible para bicicletas, patines o caminata.



Tren Navideño CDMX 2025:

En la zona oriente, el Bosque de Tláhuac tendrá un tren navideño y una villa iluminada hasta el 26 de diciembre. Mientras que el Palacio Postal habilitará buzones y escenarios temáticos para que niñas y niños entreguen sus cartas a Santa Claus y los Reyes Magos hasta el 5 de enero.



Exposiciones Navideñas 2025:

Finalmente, el WTC será sede de la tradicional Expo Tus Juguetes, disponible del 18 de diciembre al 6 de enero, con más de 350 marcas.

