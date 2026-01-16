¿Mhoni Vidente anunció otro temblor en enero 2026? Esto dijo tras el sismo en México del 16 de enero

La madrugada de este viernes 16 de enero, la alerta sísmica sorprendió a miles de personas en la Ciudad de México y otras entidades del país. A las 00:43 horas, celulares y altavoces comenzaron a sonar, obligando a los ciudadanos a salir de sus casas, muchos aún en pijama, para resguardarse ante el movimiento telúrico.

Te puede interesar: Mhoni Vidente vivió un secuestro: La pitonisa lo predijo y la experiencia transformó su vida y su don

Mhoni Vidente lanza polémicas predicciones sobre la realeza británica: divorcio, infidelidad y maldición tras Isabel II. / IG: @mhoni1

¿Mhoni Vidente predijo el sismo del 16 de enero?

Durante la primera emisión de Predicciones con Mhoni Vidente de este 2026, programa que se transmite los fines de semana a través de las redes sociales de El Heraldo de México, la vidente cubana advirtió que el año estaría caracterizado por una intensa actividad sísmica. En ese espacio señaló que los temblores se presentarían de manera recurrente a lo largo del año, como parte de un proceso de “movimiento de energías”.

Tras el sismo ocurrido esta madrugada, usuarios recordaron fragmentos de esas predicciones, en las que Mhoni señaló que México sería uno de los países con mayor actividad telúrica durante 2026. Aunque en sus declaraciones no mencionó una fecha exacta para el movimiento del 16 de enero, sí habló de un año con temblores constantes, lo que ha llevado a muchos a considerar que su advertencia se cumplió con el evento registrado hoy.

En entrevistas concedidas a El Heraldo de México, la vidente reiteró que los movimientos sísmicos continuarían, algunos de ellos perceptibles en zonas densamente pobladas, aunque aclaró que no todos tendrían consecuencias mayores.

Te puede interesar: ¡Mhoni Vidente predijo la captura de Nicolás Maduro a manos de Donald Trump! ¿Qué más dijo la astróloga?

Redes sociales

¿Dijo Mhoni Vidente que habrá otro sismo en México este 2026?

Uno de los puntos que más interés ha generado entre el público es si Mhoni Vidente habló específicamente de nuevos sismos tras el ocurrido este 16 de enero. En sus predicciones generales para 2026, la astróloga aseguró que este sería un año “volcánico y de sismos”, con una constante reconfiguración de las energías de la Tierra.

“El año 2026 va a ser el año volcánico y de sismos, va a ser el año completamente de mover las energías, se van a mover las coordenadas de la Tierra porque definitivamente vamos a estar cambiando el clima” Mhoni Vidente

En ese contexto, Mhoni explicó que México, junto con Colombia y Ecuador, estaría entre los países más afectados por movimientos telúricos a lo largo del año. Incluso mencionó posibles rangos de magnitud para cada nación, señalando que en el caso de México podrían registrarse sismos de entre 6.6 y 6.9 grados.

Sin embargo, la vidente no detalló fechas exactas para cada evento ni afirmó que el sismo del 16 de enero fuera el último. Por el contrario, sus declaraciones apuntan a que podrían presentarse más movimientos a lo largo del año, como parte de esta etapa de intensa actividad sísmica que ella anticipó desde enero.

Te puede interesar: Mhoni Vidente predijo el sismo en México de hoy 2 de enero de 2026: ¿Cómo y cuándo lo dijo?

Mhoni Vidente predijo el sismo en México de hoy 2 de enero de 2026: ¿Cómo y cuándo lo dijo? / Redes sociales y canva

¿Habrá un sismo durante el Mundial, según Mhoni Vidente?

Otra de las predicciones que ha llamado la atención es la advertencia que Mhoni Vidente hizo sobre un posible sismo durante los meses en que se celebrará el Mundial. Fue el pasado miércoles 14 de enero, durante la emisión del programa Pregúntale a Mhoni, cuando habló de este escenario.

En esa ocasión, la vidente señaló que visualizaba un movimiento telúrico fuerte en México entre junio y julio, coincidiendo con la época mundialista. Según explicó, el sismo podría ocurrir incluso durante un partido, en horarios vespertinos.

“Veo un sismo en pleno partido o en la era del Mundial que va a ser en junio o julio. La gente que va a estar viniendo del extranjero va a sentir un sismo mexicano que va a ser en pleno juego, a las 3 o 4 de la tarde” Mhoni Vidente

Mhoni agregó que este movimiento sería perceptible tanto para la población local como para los visitantes internacionales que se encuentren en el país durante esas fechas. Al igual que en otras predicciones, señaló que se parece más a un evento que provocaría alarma entre la población, sin especificar daños mayores.

Te puede interesar: ¿Cazzu será mamá otra vez en 2026? La predicción de Mhoni Vidente que desató rumores