Ninel Conde llega a la CDMX y se arma zafarrancho con la prensa ¡empujones, mentadas y hasta un microfonazo!

La llegada de Ninel Conde al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México desató un momento de tensión entre representantes de la prensa y parte de su equipo. La actriz y cantante arribó a la Terminal 2 tras su gira y previo a su presentación en El Tenorio cómico, cuando el encuentro con reporteros derivó en un intercambio que quedó registrado en video por cámaras de TVNotas.

¿Qué pasó entre Ninel Conde y la prensa en el aeropuerto de la CDMX?

En medio del tumulto, la cantante y actriz Ninel Conde intentó atender a los medios; sin embargo, se produjo un desacuerdo entre su maquillista, identificado por la propia artista como Héctor Guzmán y una reportera.

De acuerdo con los videos captados en el lugar, la llegada de la artista generó un cerco de cámaras y micrófonos. En ese contexto, se observa un intercambio entre el maquillista Héctor Guzmán y una reportera, quien le reclamó un presunto empujón.

En las imágenes se escucha a Héctor responder:

"¿Por qué me pegaste? En la cara, estas chin... y chin...” Héctor Guzmán

Ante esto, algunos reporteros le pidieron que respetara a la mujer, mientras Ninel intervino señalando que “no se debe de hacer eso”. El momento incluyó empujones, reclamos verbales y un “microfonazo” que también rozó a la cantante.

Durante el encuentro, los comunicadores intentaron abrir paso para que la cantante pudiera avanzar entre el tumulto. En medio de la movilización se percibió un golpe accidental con un micrófono que también alcanzó a rozar a la intérprete.

Previo al incidente, Ninel ofreció disculpas en el mismo aeropuerto y expresó su intención de atenderlos más tarde, después de su presentación en El tenorio cómico. La artista había adelantado que el tiempo era limitado debido a sus compromisos profesionales.

¿Quién es Héctor Guzmán, el maquillista de Ninel Conde?

Tras lo ocurrido, Ninel Conde identificó en sus historias de Instagram al integrante de su equipo como Héctor Guzmán con su cuenta de Instagram @mexicanmakeupartist. En uno de los clips difundidos por la cantante, escribió:

“Ok es el recibimiento más eufórico que he tenido en mi carrera creo chicos”. Ninel Conde

En otra publicación agregó:

“Esto antes de que @mexicanmakeupartist le dieran de microfonazos también y se pusiera mal”. Ninel Conde

Héctor Guzmán es un maquillista mexicano con más de 16 años de trayectoria, diez de ellos dedicados de manera profesional al mundo del maquillaje. Originario de la Ciudad de México, inició su carrera desde el estilismo y posteriormente se especializó en técnicas de maquillaje, formándose de manera empírica en sus inicios y complementando su preparación con cursos profesionales dentro y fuera del país.

A lo largo de su carrera ha trabajado con figuras como Lucía Méndez, Yuri, Nalaya Brown, Maribel Guardia y Ninel Conde, además de colaborar en producciones de Televisa, TV Azteca y Telemundo, así como en compañías teatrales en México y otros países de América Latina y Estados Unidos.

Los videos muestran el instante en que el equipo de la artista intenta avanzar entre los reporteros mientras se escuchan reclamos cruzados. La situación generó un intercambio verbal en el que los comunicadores insistían en que solo buscaban declaraciones, mientras el equipo solicitaba espacio.

¿Qué dijo Ninel Conde tras el zafarrancho en la Terminal 2?

Ya a bordo de su camioneta, la cantante Ninel Conde grabó un mensaje dirigido a sus seguidores en el que explicó lo sucedido y reiteró su disposición para atender a la prensa más tarde.

“Hola mis bebés, pues ya estamos en la Ciudad de México, ya llegamos de la gira con una perrita muy trabajadora y muy asustada porque ahorita pues cuando uno llega a la terminal 2 del aeropuerto de la CDMX está toda la prensa, mis queridísimos reporteros que siempre los atiendo con mucho cariño, pero ahorita porque tenemos el tiempo súper medido porque tengo que subir a Santa Fe en viernes y bajar de nuevo, correr al teatro, en mi primer día del Tenorio y quiero llegar en tiempo” Ninel Conde

En el mismo mensaje añadió:

“Entonces dije, están convocados para la noche y en la noche los atiendo con mucho gusto, arregladita, tranquilita”. Ninel Conde

También describió el momento como “un verdadero, no sé ni cómo llamarlo” y reiteró: “Ustedes saben que los quiero”. En referencia al ambiente que se generó en la terminal, la actriz bromeó con sus seguidores diciendo:

“Entonces bueno, todos tranquilos y vamos a ir a platicar y hablar de todas sus dudas porque también Bella está toda asustada, están viendo que la tengo de gira y me va a renunciar, va a cambiar de dueña”. Ninel Conde

Finalmente, ofreció una disculpa:

“Y una disculpa por todo lo que pasó, que no tuve la responsabilidad”. Ninel Conde

Después del mensaje, la intérprete compartió fotografías de lo ocurrido durante su llegada a la Ciudad de México.

El episodio quedó registrado en distintos videos que muestran el momento del desacuerdo entre el maquillista y la reportera, así como el intercambio verbal posterior. Hasta el momento, la artista solamente ha reiterado que atendería a los medios en el marco de su participación en El tenorio cómico.

