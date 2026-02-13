¿Ninel Conde fue rifada en palenques? La cantante responde tras polémicas de Maribel Guardia y Alejandra Ávalos

Luego de que Imelda Garza Tuñón declarara que algunas figuras del espectáculo habrían sido “rifadas”, en referencia a casos como los de Alejandra Ávalos y Maribel Guardia, el nombre de Ninel Conde entró en la conversación. Ante la polémica, la actriz y cantante respondió directamente a los señalamientos y aclaró si en algún momento formó parte de una situación similar, fijando postura sobre lo dicho y marcando distancia frente a las versiones que comenzaron a circular.

¿Qué dijo Ninel Conde sobre ser rifada? Su postura ante la polémica del espectáculo. / Foto: Redes sociales

¿Maribel Guardia y Alejandra Ávalos fueron rifadas en palenques?

Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Imelda Garza Tuñón habló sobre Maribel Guardia y compartió una versión que, según dijo, conoció antes de iniciar su relación con Julián Figueroa. La creadora de contenido explicó que esta información le fue contada por personas cercanas a ella y que con el paso del tiempo cobró relevancia en medio del conflicto familiar que actualmente se encuentra en el ámbito público.

De acuerdo con su relato, una de las personas que le habló del tema fue su abuelo, quien se desempeñaba como ingeniero civil y era socio de una empresa constructora. Imelda señaló que él le compartió lo que, según dijo, había escuchado dentro del entorno profesional en el que se desenvolvía. También mencionó que otra persona le contó una versión similar años atrás, lo que reforzó la idea de que se trataba de una historia que circulaba desde tiempo atrás.

“A mí desde antes de que anduviera con Julián, mi abuelo no estaba muy convencido porque mi abuelo era socio de una empresa constructora porque él era ingeniero civil y él me dijo: ‘Es que esta señora, mi socio, el arquitecto, me ha dicho varias veces que la han invitado a rifas y cada quién pone 100 mil pesos. El que gana se queda con Maribel Guardia toda la noche’. También me dijo eso otra persona... hace muchos años. Es sabido por bastantes personas incluso del medio, yo sé que no todo mundo habla porque sé que amenazaron a varios medios”, declaró Imelda Garza Tuñón.

Tras estas declaraciones, Alejandra Ávalos compartió una experiencia que vivió durante su etapa como cantante en palenques. La actriz y cantante relató que en una ocasión tuvo que abandonar una presentación después de que su entonces mánager, ya fallecida, le indicara que saliera del escenario con el argumento de un cambio de vestuario.

“En mi época, solamente viví eso una vez en un palenque y lo viví yo como cantante. La mánager que yo tenía, que ya falleció, después de la segunda o tercera canción que estaba yo cantando, me dijo: ‘Cuando termine esta canción, te vas hacia donde está el camerino, hacia ese pasillo y vas a anunciar que te vas a cambiar de ropa’”, explicó en entrevista con medios.

Maribel Guardia y Alejandra Ávalos fueron presuntamente rifadas. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Ninel Conde sobre las “rifas” en palenques?

Luego de que surgieron versiones sobre presuntas “rifas” en el medio del espectáculo, la cantante Ninel Conde fue cuestionada sobre si alguna vez estuvo involucrada en una situación de ese tipo. La cantante y actriz respondió ante los señalamientos y negó que algo así le haya ocurrido, asegurando que desconoce el origen de esos comentarios.

Al ser abordada por la prensa, Conde dijo que no tenía conocimiento del contexto en el que se habría mencionado su nombre y rechazó que esa versión formara parte de su experiencia personal dentro de la industria. También afirmó que, de haber sido cierto, su realidad sería distinta a la que vive actualmente.

“Ay, qué bárbaros, ¿de donde sacan eso? Yo no he escuchado, no escuché, no sé en qué contexto lo haya dicho y no me ha pasado, gracias a Dios. No, no estuviera haciendo estas giras interminables estaría en mi casa viendo el mar, si fuera verdad tanta babosada estaría en mi casa limándome las uñas”, dijo la actriz.

Ninel Conde y los rumores de rifas: su respuesta ante versiones que circulan en el medio. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Ninel Conde?

Ninel Conde nació el 29 de septiembre de 1976 en Toluca de Lerdo, Estado de México. Inició su carrera artística en 1995 tras ganar el certamen Señorita Estado de México. Se formó en teatro y expresión corporal en el Centro de Arte y Teatro Emilia Carranza y posteriormente estudió actuación y canto con Sergio Jiménez, además de tomar un curso de teatro, técnicas de relajación, dirección y proyección con René Pereyra.

Ha trabajado en Televisa, TV Azteca y Univision, participando en telenovelas, teatro y programas de televisión. Formó parte de la obra Mujeres frente al espejo y apareció en producciones como Rebelde, Fuego en la sangre y Mar de amor. También participó en la tercera edición de Big Brother VIP y condujo Premios Lo Nuestro en 2014 junto a William Levy.

En la música debutó en 2003 con el álbum Ninel Conde, que incluyó el tema “Callados” a dúo con José Manuel Figueroa y le valió una nominación al Latin Grammy como Mejor Álbum Grupero en 2004. Posteriormente lanzó La Rebelde en 2005 y El bombón asesino en 2006. A lo largo de su trayectoria ha recibido reconocimientos como el Sol de Oro por la telenovela Catalina y Sebastián y las Palmas de Oro por su trabajo en teatro.

