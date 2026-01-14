¿Ninel Conde queda fuera de El tenorio cómico por culpa de Wendy Guevara? Esto aseguran

Recientemente salió a la luz el rumor de que Ninel Conde presuntamente quedaría fuera de “El tenorio cómico”, debido a una decisión estratégica del productor. ¿Tiene que ver con Wendy Guevara?

Fue el periodista de espectáculos Gabo Cuevas quien compartió esta versión a través de su canal de YouTube, donde afirmó que la salida de Ninel Conde presuntamente tendría que ver con diversos factores. ¿De qué se trata?

Ninel Conde no aparece en la conferencia de prensa del Tenorio cómico / Redes sociales

¿Por que despidieron a Ninel Conde del Tenorio cómico, según Gabo Cuevas?

“Circula que Ninel Conde ya no va formar parte, a raíz de que el productor supuestamente se dio cuenta que Wendy le funcionaba más que Ninel Conde, que Wendy generaba más y ambas están en el mismo personaje, solo que Wendy no cobraba lo mismo que Ninel y el productor le dijo sabes qué Ninel gracias por participar”, compartió Gabo Cuevas en su canal de YouTube.

El comunicador también aseguró que el nombre de Ninel presuntamente ya no aparecería contemplada dentro del proyecto, mientras que otras figuras sí continuarían en la obra, lo que reforzaría la versión de una salida definitiva y no solo una pausa temporal.

“Lo que sí se es que el nombre de Ninel Conde ya no va estar no fue requerida pero si va estar Karina Torres, Wendy Guevara y Paolita Suárez, tres mujeres trans que llegaron a sumar a este proyecto, que en este momento están reflejando más ingresos en taquilla que Ninel Conde… que es un sex symbol divina y espectácular y guapísima”.

Ninel Conde / Redes sociales

¿Qué dijo Wendy Guevara sobre la salida de Ninel Conde del tenorio cómico?

Ante la ola de especulaciones, Wendy Guevara habló sobre la situación y aclaró con la prensa que, hasta donde ella sabe, Ninel sí habría cumplido con las funciones que tenía previamente acordadas, y que su salida no estaría relacionada directamente con un conflicto.

“Creo que por lo que sé ella si cumplió con todas sus fechas tenía pactado sus fechas, pero ya no va estar porque va estar en otra obra, no recuerdo como se llama, pero creo que cumplió todo, sabíamos que teníamos el mismo papel ella estaría cuando yo no podía, yo voy a cerrar, voy a estar grabando y no sé quien va estar de Ines porque Karina se va ir a quitar los polímeros.”

Wendy también habló sobre el recibimiento que ha tenido su interpretación del personaje de Doña Inés y aseguró que el público ha conectado de manera especial con su propuesta.

“Te voy a decir algo yo creo que es más chistoso y diferente que doña Inés sea una chica trans porque se presta más al juego, podemos jugar con mi voz de hombre, vayan a verla, la verdad es un jugeteo más fuerte”, compartió Wendy.

Wendy Guevara en el Tenorio Cómico / Redes sociales

Productor aclara si Ninel Conde sigue en El tenorio cómico

Pero Alejandro Gou aseguró que Ninel Conde si forma parte del elenco de la obra. A pesar de que no estuvo presente en la conferencia de prensa, el productor afirmó que Ninel sí forma parte del elenco y señaló que ya ha ensayado entre dos y tres veces.

También mencionó que confía en que se incorporará a los ensayos sin contratiempos debido a su experiencia con la obra. Sin embargo no se ha revelado las fechas en las que estará la actriz.

Hasta el momento, Ninel Conde no ha dado declaraciones sobre su presunta salida de “El Tenorio cómico”.

