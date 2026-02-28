Karina Torres revela la gran razón por la que los hombres huyen a la hora de la acción: ¡La dejan alborotada!

Una de las personalidades trans que más notoriedad ha alcanzado en el último año ha sido Karina Torres, conocida como ‘la Licenciada’, que forma parte de ‘las Perdidas’. Tras su fama, al igual que a Wendy Guevara, le han llovido los galanes, pero en su caso, en el momento de la cama enfrenta terribles desilusiones.

Karina Torres confiesa que batalla para tener intimidad. / Redes sociales

Karina Torres se queda con las ganas de tener momentos privados con hombres

“Me ha tocado que, cuando voy a tener intimidad con alguien, batallo mucho, porque dicen: ‘Es que estoy muy nervioso’. Les pregunto por qué y me dicen que no saben. Se terminan yendo y me quedo vestida y alborotada”, dijo la influencer Karina Torres.

Cuando pasa esto, a pesar de que los hombres saben que ella es trans, la creadora de contenido intenta tener paciencia. “No les digo más, para que no se estresen. En vez de que se me acerquen, como que los aleja. Han de decir: ‘Esta ha de ser muy mamona’. Les gana el nervio de que saben que una es viral, pero no sé por qué pasa”.

El antes y después de Karina Torres. / Foto: Alejandro Isunza/TVNotas

¿Karina Torres deja de comprar cosas a los hombres?

Al igual que Wendy Guevara, ya no está dispuesta a regalarles cosas a los hombres. “Yo ya he dado y no tiene nada de malo. Creo que cada quien se compra lo que quiere, pero llega un momento de mi vida donde digo: ‘Yo no ocupo, tengo otras habilidades u otras cosas que ofrecer que unos tenis’. Esto en cuestión de pareja. Si es una aventura, claro que los apoyas. Les pagas el taxi y te haces cargo de lo del hotel. Y es que yo no los meto en mi casa. Si es casual, pues donde caiga”.

Y es que con el paso del tiempo ha adquirido experiencia para detectar cuando se le acercan por conveniencia. “Los hombres se te acercan porque, pues, piensan que eres inalcanzable. Si se acercan por interés, una ya tiene callito, colmillo para detectarlo”.

A lo largo de su vida, Karina Torres ha enfrentado una lucha contra las adicciones y su mayor deseo es seguir limpia. “Ya llevo 6 años así. Me motiva ir a mis terapias, a mis juntas de Alcohólicos Anónimos (AA), porque gracias a eso he podido vivir muchas cosas en mi presente. Tuve mis errores en el pasado, pero los enfrenté. Lo difícil ha sido quitarme de tantas mañas que traigo. A veces es difícil superar cosas del pasado. Es una cuestión de decisión. Yo ya no quiero perderme. En mi mente está el ‘no’ (si le ofrecen algo)”.

A pesar de tanto trabajo, para Karina son prioridad sus juntas de AA. “Voy a grupos en la CDMX o donde ande. Trato de ir lo más que pueda, por lo menos 2 o 3 días a la semana”.

Tan bien le ha ido en lo profesional que pronto veremos su debut en la pantalla grande. “Estoy impactada con todo lo que he vivido: Mi primer estelar en teatro, en El Tenorio cómico, y ya participé en una película, al lado de figuras tan importantes con Consuelo Duval, Roxanna Castellanos y Ceci de la Cueva. Ellas me brindaron su apoyo y me han dicho que esté segura de mí misma. La cinta pronto se estrenará. Ha sido un año muy difícil, con altibajos de salud mental y física, pero, gracias a Dios, he tenido mucho apoyo de amigos y familia”.

Karina Torres es parte de El tenorio cómico. / Redes sociales

¿Quién es Karina Torres?

Karina Torres es originaria de León, Guanajuato .

. Tras superar adicciones en su juventud, se graduó en 2023 como estilista profesional.

Adquirió popularidad como influencer en redes sociales. En Instagram cuenta con más de 2 millones de seguidores, y en su canal de YouTube, donde tiene su programa Migajeras por el mundo, más de 700 mil. En TikTok tiene más de 2 millones de seguidores.

El año pasado condujo La fiesta de los famosos, una gala especial que preparó La casa de los famosos, previo a su estreno. Además, fue una figura destacada invitada en varias pre y posgalas.

Interpreta a ‘doña Inés’ en la obra El Tenorio cómico.

