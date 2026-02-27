Karina Torres revela la dura enfermedad que padeció durante meses: “No sabía que me pasaba” ¿está grave?
Karina Torres se sincera sobre su batalla contra dura enfermedad. Confiesa que pasó por una etapa en la que no entendía lo que estaba viviendo.
La influencer y creadora de contenido Karina Torres, quien hace poco vivió un susto cuando un fan se subió al techo de su casa, compartió en una reciente transmisión en vivo que atravesó una fuerte recaída emocional que la mantuvo aislada y sumida en una profunda depresión durante varios meses sin saber la razón de estado de ánimo.
“Me la pasaba dormida, a veces dormía todo el día. Desde la mañana me acostaba. Tuve una recaída. Había días que solo me metía a transmitir y era lo único que hacía”, confesó Karina Torres.
Karina relató que durante aproximadamente cinco o seis meses su rutina se redujo prácticamente a dormir y conectarse a redes sociales. Incluso admitió que se maquillaba y arreglaba antes de iniciar sus transmisiones para que nadie notara que se acababa de levantar.
“Imagínense hasta dónde una llega, me arreglaba para que no supieran que me acababa de despertar. Así la pasé como cinco o seis meses”, expresó.
La influencer compartió que su padrino llegó a cuestionarla sobre su estilo de vida en ese periodo: “¿Tú crees que eso es vida?”, le decía, preocupado por verla desconectada de sí misma.
¿Por qué Karina Torres cayó en depresión?
Aunque aseguró que no enfrentaba problemas económicos y que, en apariencia, tenía “todo para ser feliz”, Karina Torres explicó que internamente estaba luchando con la depresión y aunque no sabía que tenía, solo no quería hacer nada, solo dormir.
“Y teniendo todo, para ser feliz, no estaba batallando económicamente, estaba tranquila… no sabía qué me pasaba hasta que me di cuenta que me estaba olvidando de mí nuevamente”, relató.
Según explicó, comenzó a perderse intentando cumplir expectativas ajenas y buscando aprobación constante, ya fuera por su forma de vestir, de pensar o de comportarse en redes sociales.
“Por cumplir expectativas de la gente, por buscar aprobación de mi forma de ser, de vestir, de mi forma de pensar, me perdí un momento de mi vida”, reconoció.
¿Que hizo Karina Torres para salir de la depresión?
Karina Torres también conocida como ‘la Licenciada Karina’ que el punto de quiebre llegó cuando decidió hablarlo abiertamente con sus grupos cercanos y buscar ayuda profesional.
“Lo hablé en mis grupos, lo hablé con amigos y luego con mi psicólogo y mi psiquiatra”, dijo, sobre su experiencia pidiendo apoyo profesional.
Karina Torres concluyó: “Me perdí por buscar aprobación de mi forma de ser de vestir, de mi forma de pensar, me perdí un momento de mi vida, pero regresé hermanas”.
@advocateperdida La depresión también se ve así @Kary Torres Oficial 🏳️⚧️ 💗 #advocateperdida #laadvocate #karinatorres #viral #depresion ♬ som original - SpxMac
¿Quién es Karina Torres?
- Ganó popularidad cuando comenzó a realizar transmisiones con Wendy Guevara y Paola Suárez.
- En 2023 se graduó como estilista profesional.
- En 2024 formó parte del canal México al minuto, donde creó contenido para los Juegos Olímpicos de París.
- Viajó a distintos países con “Migajeras por el mundo”
- Cuenta con 2.2 millones de seguidores en Instagram y 1.9 millones en TikTok.
